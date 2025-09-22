HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U17 quốc gia: Xác định 2 cặp bán kết

(NLĐO) - Chiều 22-9, Giải bóng đá U17 quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 xác định 4 cái tên giành vé vào bán kết: Đà Nẵng, Nam Định, Thể Công Viettel và Hà Nội.

Ở các trận tứ kết chiều nay, Hà Nội có màn ngược dòng trước PVF-CAND. Trong trận cầu tâm điểm giữa PVF-CAND và Hà Nội, thế trận diễn ra kịch tính ngay từ đầu.

Phút thứ 8, Nguyễn Du bật cao đánh đầu có bàn mở tỉ số cho PVF-CAND. Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, Văn Tấn gỡ hòa 1-1 cho nhà đương kim vô địch Hà Nội. Hưng phấn sau bàn gỡ, Hà Nội kiểm soát thế trận và có bàn nâng tỉ số 2-1 ở phút 35 nhờ cú sút phạt đẹp mắt từ cự ly 25 m của Nguyễn Lực.

U17 quốc gia: Xác định 2 cặp bán kết - Ảnh 1.

PVF-CAND (đỏ) dừng bước ở tứ kết trước Hà Nội

Sang hiệp 2, PVF-CAND nỗ lực tấn công nhưng không thể xuyên phá hàng thủ kín kẽ của Hà Nội. Chung cuộc, Hà Nội thắng 2-1, thầy trò HLV Cristiano Roland tiến vào bán kết, gặp Đà Nẵng khi đội bóng này phải nhờ tới lượt sút 11 m để thắng 5-4 trước An Giang.

Ở hai trận tứ kết còn lại, Nam Định thắng kịch tính SLNA với màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. SLNA hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều bị đối thủ gỡ hòa trong hiệp 1. Sang hiệp 2, đội bóng xứ Nghệ ép sân mạnh mẽ song phung phí cơ hội. Phút 89, Văn Tuân tung cú sút quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 cho Thép Xanh Nam Định, qua đó đưa đội nhà vào bán kết gặp Thể Công Viettel.

U17 quốc gia: Xác định 2 cặp bán kết - Ảnh 2.

TP HCM (trắng) thất bại 2-1 trước Thể Công Viettel

CLB TP HCM phải dừng bước trước Thể Công Viettel dù là đội mở tỉ số. Sau hiệp 1 không bàn thắng, CLB TP HCM bất ngờ mở tỉ số phút 69 do công của Chi Dân.

Nhưng chỉ 4 phút sau, Đức Nguyên bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Thể Công. Đến phút 82, chính cầu thủ này tiếp tục lập công, ấn định chiến thắng 2-1, đưa đội bóng áo lính vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Như vậy, bán kết giải U17 quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 sẽ chứng kiến 2 cặp đấu, Hà Nội - Đà Nẵng và Nam Định - Thể Công Viettel. Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 24-9.

