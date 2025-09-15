HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
U17 VĐQG: CLB bóng đá TP HCM giành 3 điểm ngày ra quân

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Chiều 15-9, Giải bóng đá U17 VĐQG diễn ra với 2 trận đấu cuối của vòng 1 và U17 CLB bóng đá TP HCM là đại diện duy nhất của thành phố giành 3 điểm.

Giải bóng đá U17 VĐQG - Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã diễn ra lễ khai mạc và khép lại vòng 1 vào chiều 15-9.

Sau khi bảng B, C đã tranh tài vào hôm qua (14-9), hai trận đấu cuối cùng của bảng A đã tiếp diễn sau lễ khai mạc. Ở ngày hôm qua, hai đại diện của TP HCM là U17 Becamex TP HCM để thua 0-4 trước U17 SLNA (bảng B), U17 TP HCM thua ngược 2-3 trước An Giang.

Ngay sau lễ khai mạc, cuộc đọ sức giữa U17 CLB bóng đá TP HCM và U17 Đà Nẵng chính thức lăn bóng. Đại diện của thành phố có lợi thế sân nhà, cùng sự thể hiện rất tốt ở vòng loại bằng chuỗi bất bại nên được đánh giá rất cao.


U17 VĐQG: CLB bóng đá TP HCM giành 3 điểm trong ngày ra quân - Ảnh 1.

U17 VĐQG: CLB bóng đá TP HCM giành 3 điểm trong ngày ra quân - Ảnh 2.

Lợi thế sân nhà Bà Rịa giúp U17 CLB bóng đá TP HCM nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng chuyển hóa thành bàn mở tỉ số từ sớm. Phút thứ 9, Nguyễn Lê Quang Khôi đi bóng khéo léo bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong vòng cấm địa, bóng bị đội khác phá nhưng lại đập chân Hồ Chi Dần dội ngược vào lưới.

Sau bàn thua, U17 Đà Nẵng chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Trần Khang Duy Bảo và Nguyễn Đình Giang của U17 Đà Nẵng có các cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ khó tin.


U17 VĐQG: CLB bóng đá TP HCM giành 3 điểm trong ngày ra quân - Ảnh 3.

Chi Dần (trắng) ghi bàn mở tỉ số trận đấu

Sang hiệp 2, HLV Đoàn Hùng Sơn đưa các học trò đẩy cao đội hình nhằm gia tăng sức ép về cầu môn U17 CLB bóng đá TP HCM. Nhờ vậy, U17 Đà Nẵng kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý.

Từ quả phạt góc bên cánh phải của Phan Anh Lực ở phút 72, bóng trúng cột dọc khung thành của U17 CLB bóng đá TP HCM khiến đội khách tiếc nuối. Hai phút sau, Nguyễn Đình Giang bật cao đánh đầu trong vòng 5m50, nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.


U17 VĐQG: CLB bóng đá TP HCM giành 3 điểm trong ngày ra quân - Ảnh 4.

Dù lép vế về thế trận, U17 CLB bóng đá TP HCM vẫn biết cách tạo ra sự nguy hiểm trong các tình huống phản công. Phút 86, Quang Khôi có cơ hội dứt điểm sau pha phối hợp nhanh trước vòng cấm, nhưng cú sút của anh đưa bóng đi ra ngoài. Chung cuộc, U17 CLB bóng đá TP HCM giành chiến thắng với tỉ số sít sao 1-0.


Ở trận còn lại, U17 Nam Định có màn ngược dòng trước U17 CAHN để thắng với tỉ số 2-1. Đức Huy giúp U17 CAHN mở tỉ số ở phút 21. Nam Định sau đó nỗ lực tấn công nhưng phải nhờ những điều chỉnh ở giờ nghỉ giữa hiệp, đội bóng thành Nam mới tỏ ra hiệu quả hơn trong các pha hãm thành.


U17 VĐQG: CLB bóng đá TP HCM giành 3 điểm trong ngày ra quân - Ảnh 5.

Dù vậy, màn lội ngược dòng chỉ diễn ra trong những phút cuối trận. Người hùng đem về chiến thắng cho U17 Nam Định là Tuân Hoàn khi cầu thủ này lập cú đúp bàn thắng ở các phút 84 và 90 để giành trọn 3 điểm đầy ngoạn mục về cho đội nhà.

Vòng đấu tiếp theo của bảng sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17-9.

U17 VĐQG: CLB bóng đá TP HCM giành 3 điểm trong ngày ra quân - Ảnh 6.


U17 nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu nhẹ, và lợi thế lớn dự giải châu Á

U17 nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu nhẹ, và lợi thế lớn dự giải châu Á

(NLĐO) - Chiều 7-8, AFC đã tiến hành bốc thăm vòng loại U17 nữ châu Á 2026, theo đó U17 nữ Việt Nam nằm chung bảng với Hồng Kông (Trung Quốc) và Guam.

Indonesia gọi 9 cầu nhập tịch chuẩn bị U17 World Cup 2025

(NLĐO) - Hướng tới U17 World Cup 2025, Indonesia đã sớm hội quân và triệu tập 34 cầu thủ với 9 cầu thủ nhập tịch.

U17 Uzbekistan nhận 2 thẻ đỏ ở hiệp 1, vẫn vô địch châu Á

(NLĐO) - Thi đấu thiếu người từ hiệp một với hai thẻ đỏ, U17 Uzbekistan vẫn quật ngã chủ nhà U17 Ả Rập Saudi để lên ngôi vô địch đầy kiêu hãnh.

