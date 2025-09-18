HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U17 Quốc gia: HAGL bị loại, thêm 3 đội vào tứ kết

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Sau tấm vé sớm của PVF-CAND, vòng tứ kết Giải bóng đá U17 Quốc gia tiếp tục xác định thêm các đội góp mặt là SLNA, Hà Nội và Thể Công Viettel.

Chiều 18-9, lượt cuối bảng B và C Giải U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã khép lại. Những tấm vé vào tứ kết tiếp theo đã xác định khi SLNA, Hà Nội và Thể Công Viettel nối gót PVF-CAND góp mặt ở vòng 8 đội. Tuy nhiên, HAGL gây thất vọng khi bị loại sớm từ vòng bảng.

Tại bảng B, SLNA khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước HAGL. Viết Duy mở tỉ số sớm với pha đi bóng kỹ thuật từ giữa sân trước khi lốp bóng qua đầu thủ môn. Đến phút 40, Vũ Thái tung cú sút đẹp mắt từ quả phạt trực tiếp ngay trước vạch 16m50 của đội bóng xứ Nghệ, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL.

img

U17 HAGL (vàng) dừng bước với 3 trận toàn thua

Trong hiệp 2, HAGL nỗ lực dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng và tạo ra được những cơ hội ăn bàn rất rõ nét. Không ghi được bàn, HAGL đã phải trả giá. Phút 69, Anh Đức tung cú sút ngoài vòng cấm, ghi bàn thắng đưa SLNA lần thứ hai dẫn trước. Ở những phút cuối, Huy Phan đánh đầu ấn định tỉ số 3-1 cho đội bóng xứ Nghệ.

Trận đấu còn lại, Hà Nội thắng Becamex TP HCM 2-0 nhờ công Mạnh Quân và Minh Đức. Kết thúc vòng bảng, SLNA và Hà Nội cùng 7 điểm, chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Becamex TP HCM (3 điểm) chờ suất "vé vớt", HAGL bị loại sau 3 trận toàn thua.

img

U17 Becamex TP HCM thất bại trước U17 Hà Nội nhưng vẫn còn hy vọng đi tiếp với tấm vé "vớt"

Tại bảng C, PVF-CAND và Thể Công Viettel đều thắng đậm ở lượt cuối để giành vé tứ kết. Thể Công Viettel áp đảo và hạ TP HCM 7-2, trong khi PVF-CAND thắng An Giang 5-1.

Kết quả này giúp PVF-CAND đứng nhất bảng (9 điểm), Thể Công Viettel nhì bảng (6 điểm). An Giang (3 điểm) chờ suất cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, còn TP HCM toàn thua nên bị loại.

Tin liên quan

U17 VĐQG: CLB bóng đá TP HCM giành 3 điểm ngày ra quân

U17 VĐQG: CLB bóng đá TP HCM giành 3 điểm ngày ra quân

(NLĐO) - Chiều 15-9, Giải bóng đá U17 VĐQG diễn ra với 2 trận đấu cuối của vòng 1 và U17 CLB bóng đá TP HCM là đại diện duy nhất của thành phố giành 3 điểm.

U17 Quốc gia 2025: Các ứng viên vô địch khởi đầu thắng lợi

(NLĐO) - PVF-CAND, Hà Nội và SLNA giành trọn 3 điểm ở ngày thi đấu sớm của giải U17 Quốc gia 2025.

U17 nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu nhẹ, và lợi thế lớn dự giải châu Á

(NLĐO) - Chiều 7-8, AFC đã tiến hành bốc thăm vòng loại U17 nữ châu Á 2026, theo đó U17 nữ Việt Nam nằm chung bảng với Hồng Kông (Trung Quốc) và Guam.

