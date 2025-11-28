U17 Việt Nam khiến người hâm mộ nức lòng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U17 Việt Nam khiến người hâm mộ nức lòng

T.Phước

Ở lượt trận thứ 4 vòng loại U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Macau lúc 19 giờ ngày 28-11 (FPT Play).

Kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu bảng C của thầy trò ông Cristiano Roland.

Qua 3 lượt trận của bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 diễn ra tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá Trẻ Việt Nam (TP Hà Nội), đội chủ nhà tiếp tục duy trì phong độ thi đấu ổn định với thành tích toàn thắng, ghi được 22 bàn và giữ sạch lưới. Dù có cùng 9 điểm với U17 Malaysia nhưng đoàn quân của HLV Cristiano Roland tạm giữ vững ngôi đầu bảng nhờ hơn đối thủ về chỉ số phụ.

U17 Việt Nam khiến người hâm mộ nức lòng - Ảnh 1.

U17 Việt Nam (phải) nhiều cơ hội giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Tương quan lực lượng, phong độ thi đấu của 6 đội bóng ở bảng C cho thấy ngôi đầu bảng xếp hạng chỉ còn là cuộc đua "song mã" giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia. Theo điều lệ giải, kết thúc vòng loại, đội đứng đầu bảng chung cuộc sẽ giành suất tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Lượt trận thứ 4 của bảng C được đánh giá là cơ hội để U17 Việt Nam xây chắc ngôi đầu; hoặc U17 Malaysia lật ngược tình thế, soán vị trí đầu bảng xếp hạng. Malaysia đang kém Việt Nam 3 bàn thắng và hướng đến mục tiêu thắng đậm Singapore ở trận đấu diễn ra lúc 16 giờ ngày 28-11.

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, ở lượt trận áp chót của bảng C, các cầu thủ trẻ Việt Nam có nhiều lợi thế trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng. Thầy trò ông Roland chỉ phải tiếp đón U17 Macau - 1 trong 2 đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng đấu này. Qua 3 trận đã đấu, Macau giành được vỏn vẹn 1 điểm, xếp áp chót bảng xếp hạng và không còn cơ hội tiến sâu vào giải.

Thậm chí, nếu Malaysia không thể hoàn thành mục tiêu thắng Singapore với tỉ số cách biệt hơn 3 bàn, ban huấn luyện U17 Việt Nam có thể tính đến phương an xoay tua đội hình khi chạm trán Macau hòng bảo toàn lực lượng, chuẩn bị cho lượt trận quyết định.

Nếu U17 Việt Nam và U17 Malaysia tiếp tục bằng điểm sau 4 lượt đấu thì màn so tài trực tiếp giữa 2 đội lúc 19 giờ ngày 30-11 sẽ quyết định đội bóng giành suất tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026. Khi 2 đội bằng điểm thì yếu tố đầu tiên xét phân hạng là chỉ số đối đầu trực tiếp, sau đó đến hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng.

Tin liên quan

U17 Việt Nam thắng Hồng Kông (Trung Quốc), giữ vững ngôi đầu

U17 Việt Nam thắng Hồng Kông (Trung Quốc), giữ vững ngôi đầu

(NLĐO) - U17 Việt Nam giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại vòng loại U17 châu Á 2026, trong tối 26-11.

Thua trắng đội bóng Thái Lan, CLB Nam Định sớm chia tay AFC Champions League Two

(NLĐO) - Nhận hai bàn thua ở phút bù giờ trong lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two tối 27-11, CLB Nam Định rơi xuống thứ 3, sớm chia tay giải đấu

Đình Bắc tỏa sáng, CAHN vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two

(NLĐO) - Thắng ngược Beijing Guoan với tỉ số 2-1 tối 27-11, CLB Công an Hà Nội (CAHN) giành suất vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Champions League Two 2025-2026

U17 Việt Nam Cristiano Roland U17 châu Á 2026 U17 Malaysia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo