Thể thao

U17 Việt Nam thắng đậm với cách biệt 14 bàn ở vòng loại châu Á

Clip: Quốc An

(NLĐO) - Sau trận thắng 6-0 trước U17 Singapore, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi thắng 14-0 trước U17 Bắc Mariana ở vòng loại châu Á 2026.

Trong  tối 24-11, U17 Việt Nam giành chiến thắng tưng bừng 14-0 trước U17 Bắc Mariana, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C - Vòng loại châu Á 2026, nhờ hiệu số vượt trội.

Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, HLV Cristiano Roland và các học hoàn gần như áp đảo đối thủ. Chỉ mất 32 giây, Mạnh Quân mở tỉ số bằng pha dứt điểm kỹ thuật trong vòng cấm, mở màn cho thế trận một chiều kéo dài suốt 90 phút, cùng cơn mưa bàn thắng.

U17 Việt Nam liên tục tổ chức những pha đánh biên, chọc khe trung lộ và dồn ép đối thủ, trong khi U17 Bắc Mariana gần như chỉ biết co cụm phòng ngự và không tạo ra bất kỳ pha bóng nguy hiểm nào.

U17 Việt Nam thắng đậm với cách biệt 14 bàn ở vòng loại châu Á - Ảnh 1.

U17 Việt Nam sớm dẫn 6-0 trong hiệp 1

Sự chênh lệch lớn về trình độ và thể lực khiến hàng phòng ngự đối thủ liên tục vỡ vụn, U17 Việt Nam dễ dàng dẫn trước 6-0, để bước vào giờ nghỉ giữa hiệp. 

Sang hiệp 2, HLV Roland xoay tua lực lượng để đảm bảo thể trạng cho toàn đội. Dù vậy, thế trận vượt trội vẫn được duy trì. Khi U17 Bắc Mariana xuống sức, Việt Nam dễ dàng gia tăng cách biệt bằng những pha tấn công tốc độ để có thêm 8 bàn trong hiệp sau.

Các cầu thủ Việt Nam thay nhau lập công lần lượt là: Mạnh Quân, Văn Dương, Nguyễn Lực, Minh Thuỷ, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đình Vĩ, Quý Vương, Ngọc Sơn và Đại Nhân. Trong đó, Mạnh Quân tạo nên hat-trick và Văn Dương, Ngọc Sơn, Đại Nhân lập cú đúp.

Thắng đậm 14-0, U17 Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng C với 6 điểm, vượt Malaysia về hiệu số. Đây được xem là bước đệm thuận lợi trước khi đội bước vào trận quyết định với Malaysia ở lượt cuối.

Ở lượt đấu tiếp theo, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Hồng Kông (Trung Quốc) vào lúc 19 giờ ngày 26-11.

Tin liên quan

U17 Việt Nam chốt danh sách tham dự Vòng loại U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam chốt danh sách tham dự Vòng loại U17 châu Á 2026

(NLĐO) - Tuyển U17 Việt Nam hoàn tất khâu chuẩn bị cho Vòng loại U17 châu Á 2026 bằng buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF hôm 21-11

AFC chúc mừng tuyển U17 nữ Việt Nam giành vé đến VCK châu Á

(NLĐO) - AFC mới đây đã gửi thư chúc mừng U17 nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết châu Á 2026 để trở thành tuyển quốc gia thứ 5 góp mặt ở VCK châu lục.

U17 nữ Việt Nam trở thành tuyển quốc gia thứ 5 góp mặt ở VCK châu Á

(NLĐO) - Toàn thắng tại vòng loại, U17 nữ Việt Nam giành ngôi đầu bảng D và tấm vé dự VCK châu Á 2026.

U17 Việt Nam U17 châu Á 2026
