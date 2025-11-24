U17 Việt Nam thắng đậm với cách biệt 14 bàn ở vòng loại châu Á

Trong tối 24-11, U17 Việt Nam giành chiến thắng tưng bừng 14-0 trước U17 Bắc Mariana, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C - Vòng loại châu Á 2026, nhờ hiệu số vượt trội.

Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, HLV Cristiano Roland và các học hoàn gần như áp đảo đối thủ. Chỉ mất 32 giây, Mạnh Quân mở tỉ số bằng pha dứt điểm kỹ thuật trong vòng cấm, mở màn cho thế trận một chiều kéo dài suốt 90 phút, cùng cơn mưa bàn thắng.

U17 Việt Nam liên tục tổ chức những pha đánh biên, chọc khe trung lộ và dồn ép đối thủ, trong khi U17 Bắc Mariana gần như chỉ biết co cụm phòng ngự và không tạo ra bất kỳ pha bóng nguy hiểm nào.

U17 Việt Nam sớm dẫn 6-0 trong hiệp 1

Sự chênh lệch lớn về trình độ và thể lực khiến hàng phòng ngự đối thủ liên tục vỡ vụn, U17 Việt Nam dễ dàng dẫn trước 6-0, để bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

Sang hiệp 2, HLV Roland xoay tua lực lượng để đảm bảo thể trạng cho toàn đội. Dù vậy, thế trận vượt trội vẫn được duy trì. Khi U17 Bắc Mariana xuống sức, Việt Nam dễ dàng gia tăng cách biệt bằng những pha tấn công tốc độ để có thêm 8 bàn trong hiệp sau.

Các cầu thủ Việt Nam thay nhau lập công lần lượt là: Mạnh Quân, Văn Dương, Nguyễn Lực, Minh Thuỷ, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đình Vĩ, Quý Vương, Ngọc Sơn và Đại Nhân. Trong đó, Mạnh Quân tạo nên hat-trick và Văn Dương, Ngọc Sơn, Đại Nhân lập cú đúp.

Thắng đậm 14-0, U17 Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng C với 6 điểm, vượt Malaysia về hiệu số. Đây được xem là bước đệm thuận lợi trước khi đội bước vào trận quyết định với Malaysia ở lượt cuối.

Ở lượt đấu tiếp theo, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Hồng Kông (Trung Quốc) vào lúc 19 giờ ngày 26-11.