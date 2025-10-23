HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

AFC chúc mừng tuyển U17 nữ Việt Nam giành vé đến VCK châu Á

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - AFC mới đây đã gửi thư chúc mừng U17 nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết châu Á 2026 để trở thành tuyển quốc gia thứ 5 góp mặt ở VCK châu lục.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã gửi thư chúc mừng tuyển U17 nữ Việt Nam sau khi giành quyền vào Vòng chung kết Giải U17 nữ châu Á 2026, đồng thời gửi lời cảm ơn LĐBĐ Việt Nam (VFF) vì đã tổ chức thành công vòng loại bảng D tại TP HCM.

Trong thư, AFC viết: “Xin chúc mừng đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng D tại vòng loại và chính thức giành vé tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U17 nữ châu Á 2026 tại Trung Quốc. Tinh thần thi đấu quyết tâm và cống hiến của các cầu thủ đã được thể hiện rõ trong từng trận đấu.”

Cũng trong thư, AFC gửi lời cảm ơn chân thành tới VFF và Ban tổ chức địa phương vì đã chuẩn bị chu đáo và vận hành giải đấu chuyên nghiệp, đảm bảo mọi công tác tổ chức diễn ra suôn sẻ từ ngày 13 đến 17-10 tại TP HCM.

AFC chúc mừng tuyển U17 nữ Việt Nam - Ảnh 1.

“Sự tận tâm, nỗ lực và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của VFF cùng Ban tổ chức địa phương là điều rất đáng ghi nhận. AFC cũng đánh giá cao sự đón tiếp nồng hậu dành cho các đoàn quan chức và đội tuyển tham dự giải” - nội dung thư nêu rõ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Okiyama Masahiko, tuyển U17 nữ Việt Nam đã toàn thắng hai trận tại bảng D, lần lượt vượt qua Guam và Hồng Kông (Trung Quốc), qua đó chính thức giành vé dự Vòng chung kết Giải U17 nữ châu Á 2026. Tấm vé này cũng giúp U17 nữ Việt Nam trở thành đội tuyển thứ 5 giành quyền tới vòng chung kết châu lục.

Việc AFC gửi thư chúc mừng không chỉ là sự ghi nhận thành tích chuyên môn của đội tuyển trẻ Việt Nam mà còn là lời khẳng định cho năng lực tổ chức bài bản, chuyên nghiệp của VFF và địa phương đăng cai. 

Thành công này góp phần nâng cao hình ảnh bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè khu vực và châu lục.

U17 nữ Việt Nam thắng Hồng Kông (Trung Quốc), giành vé vào VCK châu Á 2026

U17 nữ Việt Nam thắng Hồng Kông (Trung Quốc), giành vé vào VCK châu Á 2026

(NLĐO) - Chiều 17-10, tuyển U17 nữ Việt Nam khép lại bảng D vòng loại Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026, với chiến thắng thứ 2 trước Hồng Kông (Trung Quốc).

U17 nữ Việt Nam thắng "5 sao" trước Guam tại vòng loại châu Á

(NLĐO) - U17 nữ Việt Nam khởi đầu ấn tượng khi có trận thắng 5-0 trước Guam tại vòng loại Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026.

HLV bóng đá U17 nữ Việt Nam hứa mang đến lối chơi đẹp mắt

(NLĐO) - HLV U17 nữ Việt Nam bày tỏ sự tự tin trong cuộc đua ngôi đầu bảng để giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026.

AFC U17 nữ Việt Nam U17 nữ châu Á
