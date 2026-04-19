U17 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng, Indonesia sớm dừng bước trên sân nhà

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia đã diễn ra với thế trận khá cân bằng, khi cả hai đội đều tạo ra những cơ hội đáng chú ý nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Chung cuộc, hai đội rời sân với tỉ số hòa 0-0 trong tối 19-4.

Ở trận đấu này, U17 Việt Nam nhập cuộc chủ động, dâng cao tấn công ngay từ đầu. Phút 5, Văn Dương tung cú sút xa uy lực nhưng bóng đi vọt xà. Ít phút sau, anh tiếp tục tạo dấu ấn với quả tạt thuận lợi để Minh Thủy dứt điểm một chạm, song thủ môn U17 Indonesia kịp thời cản phá.

Đội chủ nhà cũng đáp trả bằng các tình huống ném biên mạnh và phản công nhanh. Phút 14, hàng thủ U17 Việt Nam phải vất vả giải nguy trước pha bóng bổng nguy hiểm. Đến phút 23, Indonesia có cơ hội phản công nhưng xử lý lỗi, bỏ lỡ đáng tiếc.

U17 Việt Nam duy trì lối chơi phối hợp từ phần sân nhà, khai thác hai biên. Phút 30, Sỹ Bách bứt tốc vượt qua hậu vệ đối phương nhưng xử lý thiếu chính xác trong vòng cấm. Cuối hiệp 1, Văn Dương ngã trước khi kịp dứt điểm, khiến cơ hội trôi qua. Hai đội rời sân với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, thế trận không thay đổi nhiều. Phút 50, Văn Dương thử vận may từ xa, buộc thủ môn Indonesia phải trổ tài cứu thua. U17 Việt Nam tiếp tục gây sức ép, nhưng các pha dứt điểm của Sỹ Bách hay Văn Dương đều thiếu chính xác hoặc không thắng được thủ môn đối phương.

Phút 75, HLV Roland tung Ngọc Sơn và Duy Khang vào sân nhằm làm mới hàng công, nhưng chưa tạo khác biệt. Những phút cuối, U17 Việt Nam dồn lên mạnh mẽ, song sự xuất sắc của thủ môn Indonesia, đặc biệt pha cứu thua ở phút 85, đã giúp đội chủ nhà giữ sạch lưới.

Chung cuộc, U17 Việt Nam chấp nhận chia điểm với U17 Indonesia trong trận đấu không có bàn thắng, nhưng vẫn giữ vững ngôi đầu bảng A để tiến vào bán kết.