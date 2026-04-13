Chiều 13-4, trận giao hữu thứ hai của U19 Nga (hạng 9 thế giới theo BXH FIFA) và U19 Việt Nam đã diễn ra tại TP HCM, với màn nhập cuộc chủ động trong những phút đầu từ đội khách.

Sau khoảng 7 phút đầu trận, U19 Việt Nam dần lấy lại thế trận, song đến phút 15 vẫn phải nhận bàn thua. Trước giờ nghỉ, U19 Nga ghi thêm bàn để dẫn 2-0 ở phút. Bên cạnh đó, hai đội đều có cơ hội từ lỗi tổng hợp thứ 6 nhưng không tận dụng thành công.

Bước vào hiệp 2, thế trận diễn ra cân bằng hơn với màn ăn miếng trả miếng từ hai đội. Trong đó, U19 Nga có một pha dứt điểm trúng cột dọc đầy đáng tiếc.

Nửa cuối trận, đội khách dần tái lập thế áp đảo. Ngược lại, U19 Việt Nam chỉ có được 1 tình huống đáng chú ý ở phút 35. Các chân sút trẻ suýt rút ngắn tỉ số khi đánh bại thủ môn nhưng bóng lại bị phá ngay trên vạch vôi.

Những phút cuối trận, đoàn quân HLV Nguyễn Bảo Trung sớm triển khai power-play để tìm bàn danh dự, nhưng không hiệu quả. Ngược lại, đội chủ nhà phải trả giá với 2 bàn thua trong 30 giây cuối vì chính chiến thuật power-play.

Chung cuộc, U19 Việt Nam thua 0-5 U19 Nga ở trận thứ 2, khép lại hai lượt trận với tổng tỉ số 0-19. Thất bại này được xem là bài học quý giá, giúp các cầu thủ U19 VIệt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm quốc tế, khi không có nhiều giải đấu ở cấp độ này trong môn futsal.