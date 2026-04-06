U19 futsal Việt Nam đấu với tuyển Nga tại TP HCM

Trong kế hoạch phát triển futsal trẻ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức đợt tập trung đầu tiên năm 2026 cho đội tuyển U19 futsal Việt Nam. Đợt tập huấn diễn ra từ ngày 6 đến 14-4 tại TP HCM, với điểm nhấn là 2 trận giao hữu quốc tế gặp U19 Nga vào các ngày 11 và 13-4, nhằm nâng cao chất lượng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia.

Tuyển futsal trẻ Việt Nam đấu giao hữu với tuyển futsal Nga (Ảnh: Thạo Hoàng)

Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát với đối thủ chất lượng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, rèn luyện bản lĩnh và khả năng thích nghi. Thông qua các trận đấu, ban huấn luyện cũng có thêm cơ sở đánh giá năng lực, điều chỉnh giáo án, hướng đến xây dựng lực lượng futsal trẻ có chiều sâu.

Đội tuyển U19 futsal Việt Nam do HLV Nguyễn Bảo Trung dẫn dắt, cùng các trợ lý là những cựu tuyển thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Đức Duy, Danh Phát và Khổng Đình Hùng.

Trước đó, một số cầu thủ trẻ như Nguyễn Đa Hải từng được thi đấu giao hữu với U19 Nga và hiện đã góp mặt trong đội tuyển futsal quốc gia, cho thấy hiệu quả từ lộ trình đào tạo.

Việc duy trì tập huấn và tăng cường thi đấu quốc tế tiếp tục khẳng định định hướng nhất quán của VFF trong phát triển futsal trẻ, chú trọng môi trường thực tiễn từ trong nước đến quốc tế, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho futsal Việt Nam trong tương lai.