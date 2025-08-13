HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U20 nữ Việt Nam: Lộ diện những ngôi sao tương lai

Quốc An

Tại vòng loại giải U20 nữ châu Á 2026, tuyển U20 nữ Việt Nam đã trình làng nhiều gương mặt giàu tiềm năng.

Thắng U20 nữ Kyrgyzstan 3-0 để khép lại vòng loại với ngôi đầu bảng B (3 trận toàn thắng, ghi 14 bàn và không để lọt lưới lần nào), đội Việt Nam giành quyền vào VCK Giải U20 nữ châu Á 2026. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại giải từ vòng loại, bên cạnh chủ nhà VCK Thái Lan.

Ở vòng loại này, U20 nữ Việt Nam là lực lượng do HLV Akira Ijiri gây dựng khi còn tại nhiệm, được VFF bàn giao cho người đồng hương, HLV đương nhiệm Masahiko. Chiến lược gia người Nhật Bản này từng dẫn dắt tuyển nữ Jordan, các CLB và học viện bóng đá nữ tại Nhật Bản trước khi ngồi vào vị trí HLV trưởng U17 và U20 nữ Việt Nam.

Lộ diện những ngôi sao tương lai- Ảnh 1.

U20 nữ Việt Nam trình làng nhiều gương mặt triển vọng cho đội tuyển nữ quốc gia. (Ảnh: VFF)

Sau khi tham gia vòng loại giải U20 nữ châu Á 2026, một số tuyển thủ trẻ đã khẳng định tên tuổi như Nguyễn Thị Thùy Linh (CLB TP HCM), Lưu Hoàng Vân, Nguyễn Thị Thanh Hiếu (CLB Hà Nam). Đội trưởng Lưu Hoàng Vân đá ở vị trí tiền đạo, là nhân tố lĩnh xướng của hàng công. Thanh Hiếu cũng là tay săn bàn lợi hại cùng những ưu điểm như tốc độ và thể lực vượt trội.

Theo các nhà chuyên môn, 3 nhân tố mới này hoàn toàn đủ sức tham gia đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Trở lại với giải U20 nữ châu Á 2026, đây là lần thứ 4 liên tiếp các cô gái trẻ của bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở giải đấu châu lục. VCK U20 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 18-4-2026 tại Thái Lan. U20 nữ Việt Nam sẽ so tài cùng 11 đối thủ gồm: Thái Lan (chủ nhà), Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Úc, Ấn Độ, Uzbekistan, Jordan, Bangladesh, Đài Bắc Trung Hoa.

12 đội dự VCK U20 nữ châu Á 2026 được chia thành 3 bảng, đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 đội nhất nhì mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Các đội thắng ở tứ kết (vào bán kết) sẽ có vé dự U20 World Cup nữ 2026 được tổ chức ở Ba Lan. 

