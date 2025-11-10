U20 nữ Việt Nam sớm đụng Thái Lan, Trung Quốc từ vòng bảng Giải châu Á

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U20 nữ Việt Nam sớm đụng Thái Lan, Trung Quốc từ vòng bảng Giải châu Á

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Theo kết quả bốc thăm Giải U20 nữ châu Á 2026, tuyển trẻ Việt Nam sẽ đụng độ chủ nhà Thái Lan, Trung Quốc và Bangladesh ở bảng A.

Chiều 10-11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026. Những lá thăm may rủi đưa tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, Trung Quốc và Bangladesh.

Trong đó, U20 nữ Trung Quốc là đội bóng được đánh giá cao ở bảng đấu này. Ở vòng loại, đội bóng này thắng cả 3 trận, ghi 21 bàn và không để thủng lưới. Trong khi đó, U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Thái Lan đều là những đối thủ quen thuộc của nhau khi thường xuyên chạm trán ở các giải trẻ của khu vực Đông Nam Á.

img

Gần nhất là ở chung kết U19 nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào tháng 6-2025 tại sân Thống Nhất, phần thắng 3-1 nghiêng về đội bóng trẻ xứ Chùa vàng.

Chia sẻ về kết quả này, HLV trưởng ĐT U20 nữ Việt Nam cho biết: "Bây giờ kết quả bốc thăm và thứ tự các trận đấu đã được quyết định. Trước hết, để chuẩn bị cho trận đầu tiên gặp Trung Quốc, tôi muốn phân tích kỹ lưỡng đối thủ của mình. Trận đấu thứ hai sẽ là gặp chủ nhà Thái Lan. Tôi muốn biến sự tiếc nuối tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2025 thành động lực để chuẩn bị và giành chiến thắng.

img

Ở trận đấu thứ ba gặp Bangladesh, toàn đội sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm để đạt mục tiêu tiến vào tứ kết và hướng đến các mục tiêu sau đó. Chúng tôi sẽ cùng nhau chuẩn bị thật cẩn thận để giành được cơ hội lần đầu tiên góp mặt tại World Cup."

Theo điều lệ, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, tính điểm. Hai đội đứng nhất nhì ở các bảng cùng với 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 1-4 đến 18-4-2026.


Tin liên quan

Xác định cặp chung kết U20 Futsal Quốc gia

Xác định cặp chung kết U20 Futsal Quốc gia

(NLĐO) - Khép lại vòng bán kết, Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam TP HCM trở thành 2 đội bóng xuất sắc nhất tiến vào chung kết giải U20 futsal Quốc gia 2025.

U20 nữ Việt Nam: Lộ diện những ngôi sao tương lai

Tại vòng loại giải U20 nữ châu Á 2026, tuyển U20 nữ Việt Nam đã trình làng nhiều gương mặt giàu tiềm năng.

U20 Thái Lan nối bước Indonesia thảm bại ngày ra quân

(NLĐO) - U20 Thái Lan và Indonesia đều có trận ra quân thảm bại với cùng tỉ số 0-3 ở VCK U20 châu Á 2025.

U20 nữ Việt Nam U20 nữ châu Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo