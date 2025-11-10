U20 nữ Việt Nam sớm đụng Thái Lan, Trung Quốc từ vòng bảng Giải châu Á

Chiều 10-11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026. Những lá thăm may rủi đưa tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, Trung Quốc và Bangladesh.

Trong đó, U20 nữ Trung Quốc là đội bóng được đánh giá cao ở bảng đấu này. Ở vòng loại, đội bóng này thắng cả 3 trận, ghi 21 bàn và không để thủng lưới. Trong khi đó, U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Thái Lan đều là những đối thủ quen thuộc của nhau khi thường xuyên chạm trán ở các giải trẻ của khu vực Đông Nam Á.

Gần nhất là ở chung kết U19 nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào tháng 6-2025 tại sân Thống Nhất, phần thắng 3-1 nghiêng về đội bóng trẻ xứ Chùa vàng.

Chia sẻ về kết quả này, HLV trưởng ĐT U20 nữ Việt Nam cho biết: "Bây giờ kết quả bốc thăm và thứ tự các trận đấu đã được quyết định. Trước hết, để chuẩn bị cho trận đầu tiên gặp Trung Quốc, tôi muốn phân tích kỹ lưỡng đối thủ của mình. Trận đấu thứ hai sẽ là gặp chủ nhà Thái Lan. Tôi muốn biến sự tiếc nuối tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2025 thành động lực để chuẩn bị và giành chiến thắng.

Ở trận đấu thứ ba gặp Bangladesh, toàn đội sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm để đạt mục tiêu tiến vào tứ kết và hướng đến các mục tiêu sau đó. Chúng tôi sẽ cùng nhau chuẩn bị thật cẩn thận để giành được cơ hội lần đầu tiên góp mặt tại World Cup."

Theo điều lệ, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, tính điểm. Hai đội đứng nhất nhì ở các bảng cùng với 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 1-4 đến 18-4-2026.



