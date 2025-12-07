U22 Việt Nam được tiếp động lực trước màn chạm trán U22 Malaysia

Trong buổi tập hôm 7-12, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 - ông Nguyễn Hồng Minh và phó đoàn Hoàng Quốc Vinh đã tới thăm, động viên các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam trên sân tập RBAC University.

Chia sẻ với toàn đội, ông Nguyễn Hồng Minh nói: "Xin chúc U22 Việt Nam sẽ giành chiến thắng, thể hiện tinh thần fair-play, tôn trọng đối thủ, tôn trọng giải đấu. Mong rằng toàn đội thể hiện hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam, con người Việt Nam và đất nước Việt Nam đến với quốc tế".

Có cùng điểm số với U22 Malaysia nhưng U22 Việt Nam đang tạm đứng thứ 2 bảng B vì kém đối thủ về chỉ số phụ. Vì vậy, để giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với vị thế đội nhất bảng, đoàn quân HLV Kim Sang-sik buộc phải thắng Malaysia ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra vào ngày 11-12.

Trước trận đấu then chốt, đội trưởng Khuất Văn Khang thay mặt toàn đội, thể hiện quyết tâm sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra. "Tôi cùng toàn đội xin hứa sẽ quyết tâm thi đấu thật tốt, nỗ lực hoàn thành mục tiêu giành thắng lợi cho bóng đá Việt Nam" - tiền vệ của Thể Công Viettel khẳng định.