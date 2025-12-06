U22 Việt Nam đón tin vui trước ngày chạm trán Malaysia

Sau một ngày được nghỉ tập để hồi phục thể lực, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục ra sân rèn luyện để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp U22 Malaysia tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Tin vui đến với U22 Việt Nam khi tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc đã quay trở lại tập luyện cùng toàn đội hôm 6-12. Cầu thủ này bị đau và buộc phải rời sân trong hiệp 1 của trận ra quân gặp U22 Lào. Sau quá trình chăm sóc, vật lý trị liệu và tập hồi phục tại khách sạn, Xuân Bắc đã có thể đáp ứng khối lượng giáo án tập luyện chung cùng toàn đội.

Dưới thời tiết nắng gắt tại Bangkok, buổi tập vẫn diễn ra với cường độ cao theo yêu cầu của ban huấn luyện. Bên cạnh các bài phối hợp chiến thuật, U22 Việt Nam dành nhiều thời lượng cho nội dung thi đấu đối kháng trên nửa sân và rèn kỹ năng dứt điểm.

Nguyễn Xuân Bắc đã quay trở lại tập luyện cùng toàn đội

Kỹ năng dứt điểm là điểm hạn chế, khiến các học trò ông Kim Sang-sik gặp khó ở trận gặp U22 Lào, dù thi đấu lấn lướt và tạo nhiều cơ hội ghi bàn về khung thành đối phương.

Nói về điểm cần cải thiện của U22 Việt Nam, tiền vệ Phạm Minh Phúc thẳng thắn nhìn nhận: “Trận trước, đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng khâu dứt điểm và những đường chuyền cuối vẫn chưa tốt. Đây là điều toàn đội đang nỗ lực cải thiện từng ngày”.

Minh Phúc cho biết tinh thần của toàn đội rất thoải mái và tràn đầy quyết tâm hướng tới trận đấu tiếp theo của vòng bảng. Đánh giá về U22 Malaysia, cầu thủ chạy cánh 21 tuổi cho rằng việc trực tiếp quan sát trận đấu giữa Malaysia và Lào sẽ giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu để xây dựng phương án phù hợp.

Minh Phúc đang thăng hoa trong lần đầu dự SEA Games 33

Minh Phúc là cầu thủ có pha bứt tốc ngoạn mục bên cánh phải trước khi căng bóng "dọn cỗ" cho đồng đội ghi bàn mở tỉ số trong trận thắng U22 Lào với tỉ số 2-1. SEA Games 33 cũng là lần đầu Minh Phúc được tham dự sân chơi này. Tiền vệ thuộc biên chế Công an Hà Nội bày tỏ: "Tôi rất mong chờ giải đấu này và sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho đội tuyển”.

Minh Phúc cho biết HLV Kim Sang-sik luôn nhắn nhủ học trò cần bình tĩnh và quyết đoán trong các pha xử lý gần cầu môn, đây cũng là yếu tố then chốt để tăng hiệu quả tấn công.

Theo kế hoạch, toàn đội U22 Việt Nam sẽ trực tiếp đến sân theo dõi trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào. Đây cơ hội quan trọng để ban huấn luyện phân tích đối thủ và điều chỉnh chiến thuật cho trận đấu mang tính quyết định diễn ra vào ngày 11-12 tới.