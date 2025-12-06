Thắng đậm Lào, U22 Malaysia đẩy U22 Việt Nam vào thế khó

Malaysia không có lực lượng hùng hậu khi tham dự bóng đá nam SEA Games 33. Đội bóng của HLV Nafuzi Zain có nòng cốt lực lượng gồm dàn cầu thủ trẻ chơi bóng ở giải hạng nhì quốc gia.



Cầu thủ ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đội bóng cũng không được đầu tư mạnh, U22 Malaysia bị dự đoán khó cạnh tranh HCV SEA Games kỳ này. Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội U22 Lào, đoàn quân "Harimau Malaya" dễ dàng giành chiến thắng chung cuộc khi đối đầu.

Ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra trên sân Rajamangala (Bangkok), U22 Lào buộc phải thắng U22 Malaysia mới mong có cơ hội lọt vào bán kết. Hướng tới mục tiêu cao, đoàn quân HLV Ha Hyuk-jun chủ động đẩy đội hình chơi đôi công ngay từ đầu.

Đội bóng xứ "triệu voi" gây bất ngờ khi mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 4, sau pha dứt điểm gọn gàng của Xaysombath Bounphaeng. Pha lập công cũng khiến tinh thần thi đấu của U22 Lào thêm hưng phấn, liên tục lấn lướt U22 Malaysia.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện cuối hiệp 1, khi chân sút Haykal Danish tận dụng sai lầm phòng thủ của Lào để ghi bàn gỡ hòa cho U22 Malaysia. Từ thời điểm đó, đoàn quân HLV Ha Hyuk-jun dần sa sút thể lực, không còn nắm thế chủ động và kiểm soát được thế trận.

Trong 45 phút của hiệp 2, U22 Lào liên tục trong thế co cụm phòng ngự và phải nhận thêm 3 bàn thua, thất bại chung cuộc với tỉ số 1-4. "Trắng tay" sau 2 lượt đấu, U22 Lào sớm chia tay SEA Games 33 từ vòng bảng.

Trong khi đó, chiến thắng đậm ở ngày ra quân giải đấu khiến U22 Malaysia vươn lên dẫn đầu bảng B, tạo lợi thế trong cuộc đua tranh suất vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33. Ở lượt trận cuối bảng B vào ngày 11-12, U22 Việt Nam cần thắng U22 Malaysia mới giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé đi tiếp.

Trong trường hợp hai đội hòa nhau, đoàn quân HLV Kim Sang-sik xếp nhì bảng B và cần chờ kết quả chung cuộc ở vòng bảng để có thể lọt vào bán kết với vị thế đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.