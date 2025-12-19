HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U22 Việt Nam rạng rỡ về nước sau đoạt Huy chương vàng SEA Games 33

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Một ngày sau khi giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, các cầu thủ U22 Việt Nam đã về nước.

Tối 18-12, ban huấn luyện và các cầu thủ U22 Việt Nam đã có mặt sân bay Nội Bài (Hà Nội), sau khi giành Huy chương vàng (HCV) môn bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Việt Nam rạng rỡ về nước sau huy chương vàng SEA Games 33 - Ảnh 1.

Rất đông người hâm mộ, người thân của các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện có mặt ở Nhà ga T2 của sân bay Nội Bài.

Theo đó, khoảng 18 giờ chiều 19-12, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam (TDTT VN), Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng rất đông người hâm mộ, người thân của các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện có mặt ở Nhà ga T2 của sân bay Nội Bài. Nhiều người chuẩn bị hoa, băng rôn để chúc mừng thành tích của Đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Mẹ cầu thủ Nguyễn Xuân Bắc cho biết ngay sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển U22 Thái Lan, bà đã nhận được điện thoại báo tin mừng của con trai. "Con chia sẻ rất vui vì được cống hiến và mang vinh quang về cho đất nước" - người nhà Xuân Bắc nói.

Trước khi con trai lên đường thi đấu tại SEA Games 33, bà chúc con nhiều sức khỏe và cố gắng mang huy chương về cho đất nước. Sau khi trở về Việt Nam, Xuân Bắc có khoảng thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình trước khi hội quân và chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo.

U22 Việt Nam rạng rỡ về nước sau huy chương vàng SEA Games 33 - Ảnh 2.

Mẹ của cầu thủ Xuân Bắc ôm hoa chờ đón con trai.

Khoảng 19 giờ, các cầu thủ hoàn thành thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý và có mặt ở cửa ra sảnh Nhà ga T2. Các chiến binh sao vàng cùng ban huấn luyện được đông đảo người thân, người hâm mộ chào đón nồng nhiệt.

Đội tuyển U22 Việt Nam vào tối 18-12 đã có màn lội ngược dòng vô cùng ấn tượng, thắng U22 Thái Lan 3-2 ở hiệp phụ trận chung kết trên sân Rajamangala (Thái Lan), sau khi bị dẫn 0-2 ngay trong hiệp một. Chiếc HCV giành được vì thế càng xứng đáng.

U22 Việt Nam rạng rỡ về nước sau huy chương vàng SEA Games 33 - Ảnh 3.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn đoàn, nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo VFF.

U22 Việt Nam rạng rỡ về nước sau huy chương vàng SEA Games 33 - Ảnh 4.

Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, VFF đón và chúc mừng thành công của Đội tuyển U22 ở đấu trường khu vực.

U22 Việt Nam rạng rỡ về nước sau huy chương vàng SEA Games 33 - Ảnh 5.

Những người hùng đội tuyển U22 Việt Nam

U22 Việt Nam rạng rỡ về nước sau huy chương vàng SEA Games 33 - Ảnh 6.

Người hùng Đình Bắc đóng góp bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đội tuyển U22 Việt Nam trước khi ngược dòng thắng 3-2 trước đội U22 Thái Lan

U22 Việt Nam rạng rỡ về nước sau huy chương vàng SEA Games 33 - Ảnh 7.

Cầu thủ Khuất Văn Khang

U22 Việt Nam rạng rỡ về nước sau huy chương vàng SEA Games 33 - Ảnh 9.

Các cầu thủ Việt Nam ký tặng người hâm mộ

U22 Việt Nam rạng rỡ về nước sau huy chương vàng SEA Games 33 - Ảnh 10.

U22 Việt Nam rạng rỡ về nước sau huy chương vàng SEA Games 33 - Ảnh 11.

 

Tin liên quan

Nguyễn Đình Bắc nói gì về bước ngoặt giúp U22 Việt Nam đoạt tấm HCV?

Nguyễn Đình Bắc nói gì về bước ngoặt giúp U22 Việt Nam đoạt tấm HCV?

(NLĐO) - Bàn rút ngắn tỉ số của Nguyễn Đình Bắc là tiền đề giúp U22 Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Thái Lan, đoạt HCV SEA Games 33

Thua U22 Việt Nam ở sân nhà, Madam Pang thốt lên 3 từ, né tránh truyền thông Thái Lan

(NLĐO) - Thua U22 Việt Nam ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, Madam Pang chỉ chia sẻ 3 từ với truyền thông nước nhà và chưa đưa thêm bình luận nào.

Chân dung những người hùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

(NLĐO) - Cùng nhìn lại 23 gương mặt và HLV Kim Sang-sik cùng hành trình vô cùng nổi bật giành HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam.

bóng đá huy chương vàng U22 Việt Nam SEA Games 33 Thể thao
