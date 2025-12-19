Thua U22 Việt Nam ở sân nhà, Madam Pang thốt lên 3 từ, né tránh truyền thông Thái Lan

Theo tờ Thairath, ngay khi hai hiệp phụ khép lại với tỉ số chung cuộc 3-2 nghiêng về U22 Việt Nam, Thái Lan có lần thứ 3 liên tiếp giành HCB SEA Games.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), bà Nalphan Lamsam (Madam Pang) đã tiến về phía truyền thông chủ nhà và thốt lên 3 từ ngắn gọn “Đau lòng quá”.

Theo đó, Madam Pang cũng không chia sẻ thêm bất cứ điều gì với truyền thông chủ nhà khi thất bại đầy đau đớn.

Chủ tịch FAT sẽ chỉ đưa thêm những bình luận chính thức khi khép lại trận đấu cuối cùng môn bóng đá SEA Games 33, khi tuyển futsal Thái Lan gặp Indonesia trong tối nay.

Madam Pang sau trận thua của U22 Thái Lan (Ảnh: Thairath)

Với việc môn bóng đá nam, nữ và futsal nữ đã khép lại, mục tiêu của bà Pang từng hùng hồn tuyên bố đã thất bại nặng nề. Hồi đầu tháng 10 năm nay, Nữ tỉ phú này khẳng định mục tiêu của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 33 trên sân nhà là giành cả 4 HCV: bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Tuy nhiên, bóng đá Thái Lan hiện chỉ đạt 1 HCB, và 2 HCĐ (bóng đá nữ, futsal nữ).

"Chúng ta đã không vô địch SEA Games từ năm 2017. Kỳ đại hội này là cơ hội để bóng đá Thái Lan giành lại vị thế. Thi đấu ở đâu cũng được, nhưng tôi muốn thấy cả bốn đội tuyển đều bước lên bục cao nhất" - Madam Pang chia sẻ với truyền thông nước nhà trước thềm SEA Games 33.

Tuy nhiên, giờ đây, futsal nam Thái Lan chỉ còn là niềm hy vọng vớt vát 1 chút danh dự và bộ mặt cho chủ nhà. Nếu có 1 HCV, Madam Pang chắc chắn sẽ dễ dàng hơn trong việc mở lòng với truyền thông nước nhà, cũng như khu vực.

Nội dung futsal nam SEA Games 33 chỉ có 5 đội tham dự nên thi đấu theo thể thức vòng trọn tính điểm xếp hạng chung cuộc. Sau 3 vòng đầu, Thái Lan toàn thắng với 9 điểm và chỉ 1 trận hòa trước Indonesia - đội xếp nhì với 6 điểm, đêm nay sẽ giúp họ giành HCV.

Trong khi đó, futsal Việt Nam đang có thành tích không tốt ở năm nay khi chỉ mới có 3 điểm. Ở lượt đầu tiên, futsal Việt Nam sẩy chân thua 2-4 trước Malaysia, rồi thắng Indonesia 1-0. Đến lượt đấu đêm qua, futsal Việt Nam thất bại 1-2 trước Thái Lan và đang đứng vị trí thứ 4.