U23 Úc ngược dòng hạ U23 Thái Lan 2-1

Ngay phút 7, U23 Thái Lan tạo bất ngờ khi Sittha Boonlha tung cú sút xa hiểm hóc từ tình huống phạt góc, mở tỉ số cho đội bóng xứ chùa vàng. Tuy nhiên, lợi thế của Thái Lan không kéo dài lâu. Phút 10, Phon-Ek Maneekorn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô bạo, khiến U23 Thái Lan rơi vào thế thiếu người từ rất sớm.

Chơi hơn người, U23 Úc đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép. Phút 21, Mathias Macallister thử vận may bằng cú sút xa nguy hiểm nhưng chưa thể ghi bàn. Bước ngoặt đến ở phút 29 khi VAR can thiệp, giúp đội Úc được hưởng quả phạt đền. Ethan Alagich dứt điểm lạnh lùng trên chấm 11 m, gỡ hòa 1-1.

Chỉ một phút sau, U23 Úc hoàn tất màn ngược dòng. Từ đường kiến tạo của Alagich, Macallister băng vào dứt điểm chéo góc chính xác, nâng tỉ số lên 2-1. Trước khi hiệp 1 khép lại, U23 Thái Lan vẫn có cơ hội đáng tiếc khi Chawanwit Saelao dứt điểm ra ngoài sau pha căng ngang thuận lợi của Thanawut Phochai.

Sang hiệp 2, U23 Úc chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát thế trận. U23 Thái Lan dù rất nỗ lực nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Phút 82, Iklas Sanron tung cú sút từ góc hẹp nhưng bóng đi vọt xà, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa.

Chung cuộc, U23 Úc bảo toàn chiến thắng 2-1, khẳng định bản lĩnh trong trận đấu mà U23 Thái Lan sớm sụp đổ vì tấm thẻ đỏ tai hại.

