U23 Việt Nam đón tin vui trước trận đấu quan trọng

Trước khi bước vào trận đấu mang tính quyết định tấm vé vào tứ kết Giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đón nhận tin vui khi tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn đã trở lại tập luyện sau thời gian nghỉ dưỡng thương, qua đó hoàn toàn có thể ra sân trong cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan.

Ngoài ra, U23 Kyrgyzstan sẽ mất trụ cột quan trọng là tiền vệ trung tâm Arsen Sharshenbekov, cầu thủ dính thẻ đỏ trong lượt trận đầu tiên của bảng A. Đoàn quân HLV Kim Sang-sik chỉ cần không thua ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, sẽ rộng cửa tiến sâu vào giải đấu kỳ này.

Sau trận ra quân tốn nhiều sức lực, HLV Kim Sang-sik chủ động điều chỉnh giáo án tập luyện nhằm bảo đảm nền tảng thể lực và sự cân bằng cho toàn đội. Các cầu thủ được chia làm hai nhóm.

Nhóm thi đấu trên 60 phút trong trận gặp U23 Jordan chủ yếu tập trung vào các bài hồi phục nhẹ, giúp cơ thể nhanh chóng tái tạo năng lượng. Nhóm còn lại tiếp tục duy trì cường độ vận động, kết hợp rèn luyện thể lực và bổ sung các nội dung chiến thuật theo yêu cầu của Ban huấn luyện.

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn thẳng thắn nhìn nhận: “Ở trận ra quân, tôi cảm thấy mình chưa thể hiện được hết khả năng, có thời điểm còn hơi chủ quan. Tôi sẽ cố gắng cải thiện và làm tốt hơn ở những trận đấu tới”.

Nói về vai trò của tuyến giữa khi đối đầu với các đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội, tiền vệ sinh năm 2003 cho biết: "HLV cùng các trợ lý luôn nhắc nhở hàng tiền vệ phải chơi bóng nhanh, xử lý gọn và hướng lên phía trước nhiều hơn, bởi các đối thủ ở châu Á thường cao to, mạnh hơn. Nếu chậm nhịp sẽ rất khó kiểm soát thế trận".

So sánh sự khác biệt giữa các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á và đấu trường châu Á, Thái Sơn thừa nhận: “So với SEA Games, các đội tham dự VCK U23 châu Á mạnh hơn rất nhiều về thể hình, thể lực và tốc độ. Vì vậy, toàn đội phải cố gắng thi đấu với hơn 100% khả năng ở từng trận đấu”.

Tài năng "lò" Thanh Hóa cũng chia sẻ chiến thắng ở trận ra quân là động lực giúp U23 Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ, sự tập trung để hướng tới mục tiêu cuối cùng, đạt được kết quả tích cực.

U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm, trong khi U23 Kyrgyzstan đứng áp chót bảng đấu sau thất bại ở ngày ra quân. Hai đội sẽ chạm trán nhau lúc 21 giờ ngày 9-1 tại Jeddah (Ả Rập Saudi).