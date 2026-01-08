HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

"Vũ khí" mới của U23 Việt Nam

Tường Phước

Không chỉ vận hành tốt khả năng pressing và thoát pressing, U23 Việt Nam còn gây ấn tượng khi tận dụng hiệu quả các tình huống bóng cố định.

Đa dạng tình huống bóng cố định

Chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở trận ra quân vòng bảng Giải U23 châu Á 2026 (ngày 6-1) đã thể hiện sự hiệu quả về mặt đấu pháp chiến thuật của U23 Việt Nam. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn về đẳng cấp, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn tự tin trình diễn, phô trương bản lĩnh thi đấu của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, áp đảo và lấy trọn 3 điểm một cách thuyết phục.

Trong tổng số 16 đội tuyển tham dự VCK U23 châu Á kỳ này, đoàn quân HLV Kim Sang-sik là 1 trong 2 đội có chiều cao trung bình khiêm tốn nhất. Thống kê cho thấy chiều cao trung bình của "những chiến binh sao vàng" là 177,39 cm, chỉ nhỉnh hơn U23 Thái Lan.

"Vũ khí" mới của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Nguyễn Hiểu Minh (4) trung vệ có khả năng công thủ toàn diện .(Ảnh: The AFC)

Tuy nhiên, U23 Việt Nam luôn biết tạo bất ngờ cho đối phương bằng sự đa dạng của những tình huống bóng cố định. Các học trò ông Kim chạy chỗ linh hoạt, hoán đổi vị trí và che chắn, mở đường cho đồng đội chiếm lĩnh khoảng trống để dứt điểm. Miếng đánh này liên tục được rèn luyện và áp dụng trong những lần U22/U23 hội quân dịp FIFA Days 2024, 2025.

TIN LIÊN QUAN

Hai bàn thắng của U23 Việt Nam vào lưới U23 Jordan bắt nguồn từ những quả đá phạt góc. Trước khi ghi bàn mở tỉ số trận đấu trên chấm phạt đền 11 m, Nguyễn Đình Bắc thực hiện quả phạt góc bên cánh trái, đưa bóng xoáy cuộn vào gần khung thành Jordan, khiến hậu vệ đối phương lóng ngóng để bóng chạm tay, giúp U23 Việt Nam được hưởng phạt 11 m.

Sau đó, phút 41, Văn Khang đá phạt góc ở cánh phải, cũng vẽ bóng cầu vồng, tiến đến cột xa khung thành U23 Jordan và Hiểu Minh lách qua hậu vệ đối phương để đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng chung cuộc cho đội nhà. Tuyển thủ U23 Việt Nam thấp hơn đội bóng Tây Á về hình thể song luôn chiếm ưu thế ở các pha "không chiến".

Những quả phạt góc của U23 Việt Nam khá đa dạng, từ chuyền ngắn, chuyền dài…, đưa bóng vào khoảng không trong vòng cấm địa của đối phương, với đích đến là những đồng đội có khả năng "không chiến" như trung vệ Hiểu Minh, Lý Đức... Điều này đã được lập trình ở những buổi tập và thường xuyên vận hành trong các giải đấu những năm qua.

Khả năng tận dụng các tình huống cố định - từ phạt góc, phạt hàng rào cho đến những quả tạt cánh có chủ đích... không chỉ là giải pháp tình thế, mà đã trở thành chiến thuật tấn công được tổ chức bài bản, phản ánh tư duy bóng đá hiện đại, đề cao sự tuân thủ, tính kỷ luật của toàn đội.

Điểm đáng chú ý là cách U23 Việt Nam tổ chức khối cầu thủ trong vòng cấm. Các pha di chuyển được phân lớp: người làm tường, người hút hậu vệ, người băng vào dứt điểm. Điều này giúp đội bóng tạo lợi thế không gian, thay vì chỉ trông chờ vào sức bật hay thể hình.

Trung vệ ghi bàn như tiền đạo

Thống kê thể hiện U23 Việt Nam đã ghi tổng cộng 8 bàn thắng trực tiếp từ những pha phạt góc chỉ trong 3 giải đấu, kể từ tháng 6-2025, gồm Giải U23 Đông Nam Á, Giải U23 châu Á 2026 (vòng loại, vòng chung kết) và SEA Games 33.

Chiến thuật chỉ phát huy tối đa khi có con người phù hợp. U23 Việt Nam hiện sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng đá phạt tốt, tạt bóng ổn định và "không chiến" khá so với mặt bằng khu vực. HLV Kim Sang-sik không tìm kiếm những cá nhân quá nổi bật, mà ưu tiên sự đồng bộ trong di chuyển và phối hợp. Điều này giúp U23 Việt Nam duy trì sự nguy hiểm xuyên suốt trận đấu, kể cả khi không áp đảo thế trận.

Trong đó, trung vệ Hiểu Minh với chiều cao ấn tượng 1,84 m, thường xuyên được các đồng đội "chọn mặt gửi vàng" mỗi lần dâng cao tham gia tấn công bóng cố định. Trước khi phá lưới U23 Jordan, cầu thủ 21 tuổi này từng ghi bàn trong trận thắng Lào tại vòng bảng U23 Đông Nam Á 2025, gián tiếp lập công giúp tuyển Việt Nam thắng Nepal 1-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 và mở tỉ số trong trận thắng U22 Malaysia ở vòng bảng SEA Games 33.

Không chỉ có duyên với bàn thắng, Hiểu Minh cũng là "bức tường thép" trong đội ngũ 3 trung vệ của U23 Việt Nam, gồm Lý Đức và Nhật Minh. Ở trận ra quân VCK U23 châu Á 2026, Hiểu Minh có tỉ lệ thắng tranh chấp lên đến 90%, cắt bóng chuẩn xác tuyệt đối và xứng đáng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Ngày 9-1, lượt trận thứ 2 bảng A, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Kyrgyzstan, đội bóng lần đầu tiên tham dự VCK giải đấu. Đội bóng Trung Á có thế mạnh về nền tảng thể lực, tấn công biên với những cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ và kỹ thuật.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

"Vũ khí" mới của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

 

