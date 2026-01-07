HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U23 Việt Nam cao khiêm tốn, vẫn không chiến hạ Jordan đứng top đầu

Quốc An - Ảnh: AFC

(NLĐO) - U23 Việt Nam chiến thắng Jordan đêm qua (6-1) với bàn ấn định bằng 1 tình huống đánh đầu dù chiều cao không nổi bật, thậm chí đứng áp chót ở giải.

Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố danh sách 16 đội tuyển tham dự VCK U23 châu Á 2026, với các thông số chi tiết về số áo, năm sinh, chiều cao và cân nặng của 368 cầu thủ.

Cụ thể, U23 Việt Nam là đội có chiều cao trung bình thấp thứ hai tại giải, đạt 176,48 cm. Thậm chí, người cao nhất đội lại là thủ môn Trần Trung Kiên (cao 191 cm). Đội đứng cuối là Thái Lan với 176,22 cm trên 16 đội dự giải

Dù con số chiều cao khá khiêm tốn ở giải nhưng vẫn được xem là cải thiện đáng kể so với các kỳ giải châu lục gần đây. Trong khi đó, đối thủ của U23 Việt Nam là Jordan có tầm vóc tốt nhất khi sở hữu chiều cao trung bình đứng top 4 giải đấu với 180,78 cm. Ba đội top đầu là Iran (182,78), Trung Quốc (181,96) và Úc (180,91).

Dù vậy, Lý Đức, Hiểu Minh đã mang đến tình huống đánh đầu dồn ép đối thủ và ấn định tỉ số. Phải biết, U23 Việt Nam khi đấu với U23 Jordan chỉ có 3 cầu thủ trên 180 cm, gồm cả thủ thành Trần Trung Kiên, cạnh Lý Đức (182) và Hiểu Minh (183). Con số này kém tới 2,5 lần so với đội hình bên phía Jordan.

U23 Việt Nam chiều cao khiêm tốn, vẫn không chiến hạ Jordan top đầu - Ảnh 1.

U23 Việt Nam có chiều cao trung bình thấp thứ 2 giải, vẫn mang đến một trận trước đối thủ trong top chiều cao trung bình

Không chỉ hạn chế về chiều cao, U23 Việt Nam còn xếp cuối về cân nặng trung bình với 69,87 kg. Đội đứng ngay trên là U23 Thái Lan (70,17 kg).

Dù thể hình khiêm tốn, U23 Việt Nam với tài thao lược của HLV Kim đã có trận đấu trên cơ với đối thủ U23 Jordan.

VCK U23 châu Á 2026 có sự góp mặt của 16 đội, chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra các đội vào tứ kết. U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Jordan ở trận ra quân lúc 18 giờ 30 ngày 6-1 (giờ Việt Nam) tại King Abdullah Sports City Hall. Đây cũng là trận khai mạc của VCK U23 châu Á 2026.

