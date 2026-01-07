Tạm đứng đầu bảng, U23 Việt Nam vẫn có thể bị loại

Chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở trận ra quân hôm 6-1 giúp U23 Việt Nam đứng đầu bảng A. Đoàn quân HLV Kim Sang-sik có cùng 3 điểm với chủ nhà Ả Rập Saudi nhưng hơn đối thủ nhờ chỉ số phụ.

U23 Việt Nam

và U23 Ả Rập Saudi có cùng 3 điểm sau lượt đầu bảng A

Ở lượt trận kế tiếp, vào ngày 9-1, U23 Việt Nam sẽ so tài U23 Kyrgyzstan. Đội bóng Trung Á dù chơi thiếu người từ phút 34 nhưng có màn trình diễn không tệ trước U23 Ả Rập Saudi, chịu thua 0-1 vì để lọt lưới ở những phút cuối trận.

Kyrgyzstan được đánh giá thấp hơn Jordan song có thứ hạng FIFA cao hơn Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Nếu không thua ở lượt đấu thứ 2, cơ hội tiến vào tứ kết giải đấu của U23 Việt Nam sẽ rộng mở. Ngược lại, trong trường hợp thua đậm U23 Kyrgyzstan, thầy trò ông Kim có nguy cơ bị loại sau khi kết thúc vòng bảng, bởi lượt trận cuối sẽ gặp nhiều bất lợi khi đối đầu chủ nhà Ả Rập Saudi.

Kyrgyzstan chơi không tệ trước chủ nhà Ả Rập Saudi

Đánh giá kết quả sau lượt đấu đầu tiên ở bảng A, HLV Jordan cho rằng cơ hội tiến vào tứ kết vẫn chia đều cho 4 đội. Theo ông Omar Najhi, trận thua U23 Việt Nam chưa khiến U23 Jordan hết hy vọng đi tiếp và chiến thắng ngày ra quân cũng chưa đủ điều kiện giúp thầy trò ông Kim tiến xa vào giải đấu.

Phân tích sâu hơn, nếu U23 Việt Nam thua đậm ở hai lượt đấu tiếp theo, có cùng điểm số với các đội còn lại thì vẫn bị loại vì kém hơn chỉ số phụ chung cuộc. Nếu nhà vô địch Đông Nam Á thua với tỉ số sít sao trước Kyrgyzstan và Ả Rập Saudi thì có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là 0. Lúc này, U23 Việt Nam và phải trông chờ kết quả hai trận đấu giữa U23 Joran - U23 Ả Rập Saudi và U23 Jordan - U23 Kyrgyzstan mới biết cơ hội đi tiếp.

Mất người vì thẻ đỏ ở ngày ra quân nhưng U23 Kyrgyzstan đặt mục tiêu giành 3 điểm khi chạm trán U23 Việt Nam

Ngoài ra, đội chủ nhà thắng U23 Jordan ở lượt đấu thứ 2 bảng A, đồng nghĩa tấm vé vào tứ kết còn lại của bảng đấu là sự cạnh tranh giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan. Vì vậy, muốn giành quyền tự quyết, đoàn quân HLV Kim Sang-sik buộc phải không thua ở màn so tài với Kyrgyzstan.

Trước lượt trận vòng 2 bảng A, U23 Kyrgyzstan tổn thất lực lượng vì tấm thẻ đỏ của tiền vệ Arsen Sharshenbekov. Tuy nhiên, trong thế buộc phải thắng để nhen nhóm cơ hội vào tứ kết, thầy trò ông Edmar đặt mục tiêu giành 3 điểm khi chạm trán U23 Việt Nam.