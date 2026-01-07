Truyền thông châu Á nói gì về màn trình diễn của U23 Việt Nam?

Sau trận đấu khai mạc VCK U23 châu Á 2026, trang chủ LĐBĐ châu Á (The AFC) đăng hình ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng cùng dòng mô tả: "Hai bàn thắng trong hiệp một đã giúp U23 Việt Nam có khởi đầu thắng lợi tại AFC U23 Asian Cup 2026, với chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan".

Tác giả bài viết bình luận U23 Việt Nam là đội chủ động tấn công dù bị đánh giá thấp hơn U23 Jordan. "Việt Nam có khởi đầu tốt hơn với một vài cú sút xa của Văn Khang và Minh Phúc, nhưng đều bị thủ môn Abdelrahman Suleiman của Jordan cản phá. Lối chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu trận của đội bóng Đông Nam Á đã được đền đáp ở phút thứ 15 khi Nguyễn Đình Bắc dứt điểm thành công quả phạt đền 11m".

The AFC đánh giá cao khả năng tận dụng tình huống bóng cố địch của U23 Việt Nam và dẫn chứng bằng những pha đá phạt góc và "không chiến" mạnh mẽ của hai trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh. "Thủ thành Suleiman cuối cùng đã phải vào lưới nhặt bóng lần 2 sau khi trung vệ Nguyễn Hiếu Minh ung dung băng xuống đệm bóng ghi bàn sau quả phạt góc xoáy vào trong vòng cấm địa của Văn Khang ở phút 41" - phóng viên của The AFC viết thêm.

Khen hàng công song truyền thông châu Á cũng không quên dành lời tán dương hệ thống phòng ngự vững chắc của U23 VIệt Nam. Bài viết của LĐBĐ châu Á tường thuật: "Từ hiệp 2, Jordan gia tăng sức ép, tìm cách ghi bàn để cân bằng thế trận nhưng không thể xuyên thủng bức tường phòng ngự thi đấu kỷ luật, chắc chắn trước khung thành thủ môn Trần Trung Kiên. Các pha bay nhảy, phản xạ cứu thua nhạy bén của Trung Kiên giúp U23 Việt Nam bảo toàn chiến thắng chung cuộc".

Nội dung bài viết trên The AFC nhấn mạnh: "Đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã tận dụng tối đa các tình huống cố định để tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành tấm vé vào tứ kết AFC U23 Asian Cup 2026 của bảng A. Đối thủ tiếp theo của họ là U23 Kyrgyzstan, đội bóng lần đầu tiên tham dự VCK giải đấu".

Kết thúc lượt trận đầu tiên bảng A VCK U23 châu Á 2026, tuyển U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng dù có cùng 3 điểm với chủ nhà Ả Rập Saudi. Trong khi đó, Jordan bất ngờ xếp chót bảng A, có cùng 0 điểm với Kyrgyzstan.