Chiến sự Trung Đông ngày 22-3: Iran đổ trách nhiệm vùng Vịnh, phản đòn Mỹ

Chiều 22-3, tức ngày 23 của cuộc xung đột, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi đưa ra tuyên bố trên.

Ông cũng lên án mạnh mẽ "các cuộc tấn công trắng trợn và phản bội liên tục của Iran" nhằm vào các quốc gia thành viên GCC, bao gồm việc cố ý nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và các cơ sở dầu mỏ.

Lợi thế của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ "tấn công và hủy diệt" các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở cửa trở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.

Lời đe dọa này đánh dấu bước leo thang trong các phát ngôn của ông Donald Trump, đồng thời báo hiệu cuộc chiến ở Trung Đông, hiện đã bước sang tuần thứ 4, đang chuyển sang một hướng nguy hiểm mới.

Lực lượng an ninh Israel làm việc tại hiện trường sau khi TP Arad trúng tên lửa Iran hôm 22-3. Ảnh: AP

Trước đây, ông từng bỏ ngỏ khả năng tấn công cơ sở hạ tầng của Iran nhưng cũng cảnh báo điều này sẽ làm suy yếu năng lực tái thiết của đất nước họ. Theo giới chuyên gia, tuyên bố mới của tổng thống Mỹ là một sự ngầm thừa nhận rằng việc phong tỏa eo biển đang mang lại cho Iran lợi thế lớn.

Theo hãng tin AP, đáp lại, Iran cảnh báo hôm 22-3 bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cơ sở năng lượng của nước này sẽ dẫn đến các cuộc tấn công vào các tài sản năng lượng và cơ sở hạ tầng của Mỹ và Israel trong khu vực.

Israel bị tấn công

Theo đài CNN, quân đội Israel cho biết họ đã thất bại trong việc đánh chặn một tên lửa trước khi nó lao xuống TP Dimona, khiến một số người bị thương và phá hủy một tòa nhà nhỏ nằm trong khu vực đặt trung tâm chương trình hạt nhân của nước này.

Trong khi đó ở miền Nam, các quan chức đã tuyên bố tình trạng thương vong hàng loạt sau khi nhiều tên lửa dường như đã chọc thủng lưới phòng không và bắn trúng TP Arad.

Căn cứ Mỹ - Anh bị nhắm mục tiêu

Anh đã lên án "các cuộc tấn công liều lĩnh của Iran" sau khi nhiều tên lửa được phóng về phía căn cứ quân sự Diego Garcia trên Ấn Độ Dương. Căn cứ chung của Mỹ và Anh này nằm cách Iran khoảng 3.800 km và là nơi đồn trú của các máy bay ném bom tầm xa của Mỹ.

Vụ việc đã làm dấy lên những câu hỏi mới về năng lực quân sự của Tehran cũng như tầm bắn tối đa của kho tên lửa nước này.

Trong khi đó, theo tờ Daily Mail, tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh đã đến biển Ả Rập. Tàu ngầm này rời TP Perth của Úc vào ngày 6-3 và được cho là đang ở gần eo biển Hormuz.

HMS Anson được trang bị tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk Block IV với tầm bắn 1.600 km và ngư lôi hạng nặng Spearfish.

Việc tàu này đến khu vực Trung Đông cũng diễn ra khi Thủ tướng Anh Keir Starmer đồng ý cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh để tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran.

Tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Diễn biến tại eo biển Hormuz

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Úc là những quốc gia mới nhất bày tỏ sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, tham gia vào một tuyên bố chung hiện đã có 22 quốc gia góp mặt.

Hiện vẫn chưa rõ chi tiết các nỗ lực nhằm bảo vệ tuyến đường thủy quan trọng này sẽ được thực hiện ra sao.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) hôm 22-3 cho biết một vật thể lạ bay tới đã gây ra vụ nổ "ở khoảng cách rất gần" với một tàu chở hàng ở ngoài khơi bờ biển phía Bắc miền Trung UAE. Cơ quan này cho biết thêm: "Toàn bộ thủy thủ đoàn được cho là an toàn".

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi với đài truyền hình Fuji TV rằng nước này có thể cân nhắc vai trò rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Bình luận của ông Motegi được đưa ra sau khi Nhật Bản loại trừ khả năng điều quân đội để bảo vệ tuyến đường thương mại quan trọng này bất chấp yêu cầu giúp đỡ từ ông Donald Trump.