Chiến sự Trung Đông ngày 14-5: Tàu Ấn Độ bị tấn công ở Hormuz, Israel nâng tầm bay của F-35

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 14-5: Tàu Ấn Độ bị tấn công ở Hormuz, Israel nâng tầm bay của F-35

Anh Thư

(NLĐO) - Ấn Độ tuyên bố tàu của họ bị tấn công ngoài khơi Oman đúng lúc có thông tin về 2 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng vừa vượt Hormuz để hướng đến nước này.

Theo Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 14-5 cho biết một tàu mang cờ Ấn Độ đã bị tấn công ngoài khơi bờ biển Oman vào ngày trước đó, trước khi thủy thủ đoàn được chính quyền Oman giải cứu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ gọi vụ tấn công là "không thể chấp nhận được", cảm ơn chính quyền Oman vì sự can thiệp và cho biết thủy thủ đoàn đều an toàn.

Hiện chưa rõ "danh tính" tàu này và bên nào đã tấn công.

Trong một diễn biến khác, hãng tin Anadolu cho biết vào cùng ngày dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy 2 tàu dầu khí lớn là LPG Symi và NV Sunshine đã đi qua eo biển Hormuz và hướng đến Ấn Độ.

Theo Times of India, tàu Symi mang cờ quần đảo Marshall còn tàu NV Sunshine mang cờ Việt Nam.

Chiến sự Trung Đông ngày 14-5: 2 tàu mang cờ Marshall - Việt Nam vượt Hormuz, 1 tàu Ấn Độ bị tấn công - Ảnh 1.

Tàu LPG Symi là một trong các tàu vừa vượt qua eo biển Hormuz thành công - Ảnh: MARINE TRAFFIC

Tàu Symi xuất hiện ở vịnh Oman sau khi tắt thiết bị phát tín hiệu, trong khi tàu NV Sunshine ngừng phát tín hiệu ngay sau khi dữ liệu cho thấy nó dường như đã đi qua eo biển.

Tàu NV Sunshine, chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ nhà máy lọc dầu Ruwais của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đã truyền tín hiệu vị trí lần cuối vào sáng 14-5 ở phía Đông đảo Larak của Iran, cho thấy điểm đến là Mangalore - Ấn Độ.

Còn Symi đang vận chuyển nhiên liệu từ Ras Laffan của Qatar đến Kandla ở miền Tây Ấn Độ.

2 tàu này đã nâng tổng số tàu vượt qua eo biển Hormuz từ hôm 10-4 lên đến 9 chiếc. Bảy tàu đi qua trước đó bao gồm hai tàu chở LPG, 4 tàu chở dầu thô cỡ lớn và một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng.

Cũng theo Anadolu, một số tàu vẫn nằm bên trong đường phong tỏa của Mỹ, trải dài từ Ras al Hadd ở Oman đến biên giới Iran - Pakistan. Tàu chở dầu siêu trọng Agios Fanourios I, đang trên đường chở dầu thô của Iraq đến Việt Nam, đã neo đậu tại vịnh Oman sau khi Hải quân Mỹ yêu cầu nó quay đầu.

Các diễn biến trên diễn ra sau khi Quốc hội Iran tuyên bố hoàn tất “Kế hoạch đảm bảo an ninh và phát triển vùng vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz” - theo hãng tin Mehr.

Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Iran, nói với Press TV rằng kế hoạch này sẽ cấm tàu thuyền từ các nước thù địch và bất kỳ tàu quân sự nào đi vào khu vực này dưới bất kỳ lý do nào.

Trước đó vào ngày 13-5, người phát ngôn quân đội Iran cũng tuyên bố rằng nước này sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào vận chuyển vũ khí của Mỹ đi qua eo biển Hormuz.

Các diễn biến trên diễn ra trong bối tắc triển vọng nối lại đàm phán của Mỹ và Iran vẫn mịt mờ và cả 2 bên đều thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy huyết mạch này.

Israel chi 34 triệu USD tăng tầm bay cho F-35

Theo Al Jazeera, Bộ Quốc phòng Israel vừa công bố thỏa thuận trị giá 34 triệu USD với công ty con Cyclone của tập đoàn quốc phòng Elbit (Israel) để tăng tầm bay cho máy bay chiến đấu F-35.

Thỏa thuận này sẽ bao gồm việc phát triển các thùng nhiên liệu phụ gắn ngoài cho máy bay nhằm "mở rộng tầm hoạt động, giảm sự phụ thuộc vào tiếp nhiên liệu trên không và tăng cường tính linh hoạt trong hoạt động đối với các nhiệm vụ tầm xa".

F-35 Lightning II vốn là dòng tiêm kích tàng hình đa năng của Mỹ, do tập đoàn Lockheed Martin thiết kế và sản xuất chính. Mỹ đã cho phép đồng minh Israel cải tiến máy bay này, bao gồm sử dụng phần mềm riêng cũng như bổ sung các loại phụ tùng nội địa.

Tin liên quan

UKMTO: Tàu bị bắt ngoài khơi UAE, nghi bị đưa về lãnh hải Iran

UKMTO: Tàu bị bắt ngoài khơi UAE, nghi bị đưa về lãnh hải Iran

(NLĐO) - Một con tàu neo ngoài khơi Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) gần eo biển Hormuz "bị nhóm người lạ khống chế, đưa về phía lãnh hải Iran".

Tiết lộ quan trọng của ngoại trưởng Mỹ khi trên đường đến Trung Quốc

(NLĐO) - Chính quyền ông Donald Trump sẽ thúc giục Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để kiềm chế các hành động của Iran ở vịnh Ba Tư.

Ông Netanyahu "bí mật thăm UAE", cả UAE và Iran đồng loạt phản ứng "gắt"

(NLĐO) – Thủ tướng Israel tiết lộ đã “bí mật thăm” Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và gặp tổng thống nước này trong thời gian xung đột với Iran.

Donald Trump Trung Đông Iran F-35 Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo