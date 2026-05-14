Chiến sự Trung Đông ngày 14-5: Tàu Ấn Độ bị tấn công ở Hormuz, Israel nâng tầm bay của F-35

Theo Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 14-5 cho biết một tàu mang cờ Ấn Độ đã bị tấn công ngoài khơi bờ biển Oman vào ngày trước đó, trước khi thủy thủ đoàn được chính quyền Oman giải cứu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ gọi vụ tấn công là "không thể chấp nhận được", cảm ơn chính quyền Oman vì sự can thiệp và cho biết thủy thủ đoàn đều an toàn.

Hiện chưa rõ "danh tính" tàu này và bên nào đã tấn công.

Trong một diễn biến khác, hãng tin Anadolu cho biết vào cùng ngày dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy 2 tàu dầu khí lớn là LPG Symi và NV Sunshine đã đi qua eo biển Hormuz và hướng đến Ấn Độ.

Theo Times of India, tàu Symi mang cờ quần đảo Marshall còn tàu NV Sunshine mang cờ Việt Nam.

Tàu LPG Symi là một trong các tàu vừa vượt qua eo biển Hormuz thành công - Ảnh: MARINE TRAFFIC

Tàu Symi xuất hiện ở vịnh Oman sau khi tắt thiết bị phát tín hiệu, trong khi tàu NV Sunshine ngừng phát tín hiệu ngay sau khi dữ liệu cho thấy nó dường như đã đi qua eo biển.

Tàu NV Sunshine, chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ nhà máy lọc dầu Ruwais của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đã truyền tín hiệu vị trí lần cuối vào sáng 14-5 ở phía Đông đảo Larak của Iran, cho thấy điểm đến là Mangalore - Ấn Độ.

Còn Symi đang vận chuyển nhiên liệu từ Ras Laffan của Qatar đến Kandla ở miền Tây Ấn Độ.

2 tàu này đã nâng tổng số tàu vượt qua eo biển Hormuz từ hôm 10-4 lên đến 9 chiếc. Bảy tàu đi qua trước đó bao gồm hai tàu chở LPG, 4 tàu chở dầu thô cỡ lớn và một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng.

Cũng theo Anadolu, một số tàu vẫn nằm bên trong đường phong tỏa của Mỹ, trải dài từ Ras al Hadd ở Oman đến biên giới Iran - Pakistan. Tàu chở dầu siêu trọng Agios Fanourios I, đang trên đường chở dầu thô của Iraq đến Việt Nam, đã neo đậu tại vịnh Oman sau khi Hải quân Mỹ yêu cầu nó quay đầu.

Các diễn biến trên diễn ra sau khi Quốc hội Iran tuyên bố hoàn tất “Kế hoạch đảm bảo an ninh và phát triển vùng vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz” - theo hãng tin Mehr.

Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Iran, nói với Press TV rằng kế hoạch này sẽ cấm tàu thuyền từ các nước thù địch và bất kỳ tàu quân sự nào đi vào khu vực này dưới bất kỳ lý do nào.

Trước đó vào ngày 13-5, người phát ngôn quân đội Iran cũng tuyên bố rằng nước này sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào vận chuyển vũ khí của Mỹ đi qua eo biển Hormuz.

Các diễn biến trên diễn ra trong bối tắc triển vọng nối lại đàm phán của Mỹ và Iran vẫn mịt mờ và cả 2 bên đều thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy huyết mạch này.