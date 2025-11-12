HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

UAV Ukraine đánh trúng nhà máy hóa dầu lớn hàng đầu Nga

Phương Linh

(NLĐO) - Máy bay không người lái Ukraine đã tấn công nhà máy hóa dầu Stavrolen ở TP Budyonnovsk thuộc vùng Stavropol của Nga, dẫn tới các vụ nổ và hỏa hoạn.

Theo các kênh Telegram của Nga, sau khi có cảnh báo không kích sáng sớm 12-11 (giờ địa phương), nhân chứng đã nghe thấy nhiều tiếng nổ. Chính quyền vùng Stavropol đã ban hành thông báo về khả năng hạn chế Internet di động và gián đoạn dịch vụ truyền hình kỹ thuật số. Kênh Telegram Exilenova+ đã công bố các video ghi cảnh các vụ nổ và chớp sáng trong khu vực.

Sau đó, Thống đốc Vladimir Vladimirov xác nhận lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên quận Budyonnovsk. Ông cho biết các mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị bắn hạ gây hỏa hoạn trong khu công nghiệp thành phố.

“Lính cứu hỏa và các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Theo dữ liệu sơ bộ, không có thương vong hay hư hại tòa nhà dân cư” - ông Vladimirov nói.

Nhà máy hóa dầu lớn hàng đầu Nga trúng UAV - Ảnh 1.

Nổ lớn và hỏa hoạn được ghi nhận trong đêm 12-11 ở thành phố Budyonnovsk thuộc vùng Stavropol của Nga. Ảnh: Telegram/Exilenova+

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo 4 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên vùng Stavropol trong đêm.

Một số hãng truyền thông địa phương đưa tin Stavrolen LLC, một trong những nhà máy sản xuất hóa dầu lớn nhất nước Nga, nằm trong số các mục tiêu. “Chính quyền địa phương đề cập đến các mảnh vỡ nhưng không nói rõ địa điểm, trong khi người dân xác nhận đó là nhà máy Stavrolen” - Exilenova+ viết.

Sau đó, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SSO) báo cáo tấn công thành công vào Stavrolen. Nhà máy này vận hành chu trình xử lý hydrocarbon hoàn chỉnh và sản xuất các loại polymer dùng trong vật liệu composite, bộ phận thân xe, gioăng, vật liệu cách nhiệt cho nhiều thiết bị quân sự và các thành phần cho UAV của Nga.

"Đêm 12-11, các đơn vị Deep Strike của SSO thành công tấn công hỏa lực vào doanh nghiệp hóa dầu Stavrolen. Nhiều vụ nổ và hỏa hoạn được ghi nhận tại khu vực mục tiêu. Hậu quả từ vụ tấn công đang được làm rõ" - báo cáo viết.

Vụ việc hôm 12-11 không phải lần đầu tiên Stavrolen bị tấn công. Trước đó, Ukraine nhắm tới nhà máy Stavrolen hôm 29-10.

Trong khi đó, Nga cũng triển khai một loạt máy bay không người lái quy mô lớn vào Ukraine đêm 12-11. Không quân Ukraine cho biết 121 máy bay không người lái các loại được phóng từ nhiều hướng, trong đó có cả khu vực Crimea.

Tính đến sáng 12-11, Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc gây nhiễu khoảng 90 phương tiện, song có ít nhất 31 chiếc tấn công 19 địa điểm trên toàn quốc.

Nga tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong những tuần gần đây, nhắm vào các trạm biến áp và nút phân phối điện, trong bối cảnh mùa đông sắp tới gần.

