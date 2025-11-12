Điều gì khiến thương vụ 22 tỉ USD của tập đoàn dầu khí Nga đổ bể?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điều gì khiến thương vụ 22 tỉ USD của tập đoàn dầu khí Nga đổ bể?

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Một công ty Thụy Sĩ hôm 6-11 tuyên bố họ vừa hủy bỏ kế hoạch mua lại khối tài sản nước ngoài trị giá 22 tỉ USD của tập đoàn dầu khí Nga Lukoil.

Kênh tin tức Ba Lan TVP World lý giải tập đoàn thương mại năng lượng Gunvor (trụ sở chính tại Thụy Sĩ) quyết định hủy bỏ thương vụ mua lại khối tài sản nước ngoài trị giá 22 tỉ USD sau khi Bộ Tài chính Mỹ gây sức ép.

Mỹ cảnh báo sẽ chặn giao dịch giữa hai tập đoàn trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt Nga mà Mỹ đưa ra.

Điều gì khiến thương vụ 22 tỉ USD của tập đoàn dầu khí Nga đổ bể? - Ảnh 1.

Tập đoàn dầu khí Nga Lukoil muốn bán hàng ngàn trạm xăng dầu rải rác khắp thế giới. Ảnh: Shutterstock

Phản bác quan điểm phía Mỹ đưa ra, ông Seth Pietras, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Gunvor, gọi đó là nhận định sai lệch và vô căn cứ vì họ đã "không có quan hệ làm ăn với phía Nga trong nhiều năm".

Đồng thời, ông Seth Pietras khẳng định Tập đoàn Gunvor mong muốn làm rõ hiểu lầm với Mỹ.

Tuy nhiên, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Gunvor cũng xác nhận họ rút lại đề nghị mua tài sản quốc tế của Tập đoàn dầu khí Lukoil.

Theo truyền thông quốc tế, giao dịch mua - bán khối tài sản trị giá 22 tỉ USD giữa Gunvor với Lukoil là thương vụ lớn nhất trong lịch sử hoạt động của Gunvor. Thương vụ đổ bể phản ánh nỗ lực từ Washington nhằm siết chặt nguồn thu tài chính được Moscow sử dụng vào những hoạt động ở Ukraine.

Cuối tháng 10, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên Lukoil - công ty dầu khí lớn thứ hai ở Nga. Sau đó, Tập đoàn Lukoil thông báo chấp thuận đề nghị mua tài sản nước ngoài do Tập đoàn Gunvor đưa ra.

Khối tài sản thuộc giao dịch này bao gồm nhà máy lọc dầu tại châu Âu, cổ phần trong nhiều mỏ dầu ở Kazakhstan, Uzbekistan, Iraq và Mexico, cùng hàng trăm trạm xăng trên toàn cầu. 

Giới phân tích nhận định từ trước khi Mỹ phản đối, "tham vọng" mua khối tài sản nói trên đã rất khó thành công vì thương vụ này có quy mô quá lớn so với năng lực tài chính cũng như mức vay nợ cho phép của tập đoàn đến từ Thụy Sĩ.

Theo hãng tin Bloomberg, Gunvor mới gọi vốn tín dụng được khoảng 2,8 tỉ USD cho thương vụ này trước khi hủy bỏ.

Việc Gunvor rút lui được xem là một chiến thắng ngoại giao của Washington, cho thấy sức ép từ những biện pháp trừng phạt từ Mỹ cùng phương Tây vẫn đang làm tê liệt mục tiêu mở rộng thị trường quốc tế nhiều doanh nghiệp Nga đang theo đuổi.

Phản ứng trước vụ việc, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7-11 nhấn mạnh các thỏa thuận thương mại giữa các công ty tư nhân vốn không có liên hệ trực tiếp với chính phủ Nga, đồng thời vụ việc cho thấy "những hạn chế thương mại trái phép" mà Mỹ áp đặt là "không thể chấp nhận và làm tổn hại thương mại quốc tế".

Tin liên quan

Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Campuchia

Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Campuchia

(NLĐO) - Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia sau khi Tổng thống Donald Trump chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này và Thái Lan.

Nga muốn tham gia cuộc đua đất hiếm

Nga đang tìm cách đẩy mạnh sản xuất đất hiếm trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu gia tăng nhưng giới phân tích cho rằng động thái này có thể gặp không ít thách thức

Điểm nóng xung đột ngày 12-11: Lính Nga "rẽ sương" vào Pokrovsk, Ukraine đáp trả

(NLĐO) - Giao tranh tại Pokrovsk leo thang khi Nga đưa thêm quân vào đây. Cùng ngày, Ukraine xác nhận tấn công nhà máy lọc dầu ở Saratov và các mục tiêu khác.

Nga tập đoàn dầu khí Bộ Tài chính Mỹ Lukoil Mỹ trừng phạt Nga thương vụ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo