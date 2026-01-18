HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

UBND phường Chánh Hưng thông tin về vụ sụt lún bờ kè kênh Tàu Hủ

Anh Vũ

(NLĐO) - Vụ sụt lún không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng phong tỏa khu vực trên để đảm bảo an toàn.

Chiều 18-1, UBND phường Chánh Hưng, TPHCM đã có báo cáo vụ một đoạn đường Ba Đình bị sụp xuống kênh Tàu Hủ.

Thông tin mới vụ kênh Tàu Hủ "nuốt" mặt đường ở TPHCM - Ảnh 1.

Đoạn đường Ba Đình bị sụp xuống kênh Tàu Hủ.

Vụ việc xảy ra lúc 6 giờ ngày 18-1 tại khu vực gần công viên 310 Hưng Phú, phường Chánh Hưng.

Vụ sụt lún không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, khoảng 30 m bờ kè kênh Tàu Hủ và 16 m vỉa hè, mảng xanh, một phần mặt đường tính từ đỉnh kè bị sụt lún.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) cho biết dấu hiệu bất thường tại khu vực trên đã được ghi nhận từ ngày 10-1. Đến ngày 14-1, đơn vị đã đề nghị các bên liên quan xử lý sự cố và báo cáo lại với Sở Xây dựng.

Tại khu vực trên, tuyến cống bao chuyển tải nước thải D1800 được kích ngầm qua hố ga IH13A, cơ quan chuyên môn ghi nhận hiện tượng rò rỉ tại mối nối đốt cống số 2. 

Yếu tố này được xác định có khả năng liên quan đến tình trạng sụt lún khu vực.

Hiện lực lượng chức năng phong tỏa khu vực trên để đảm bảo an toàn.

Trước mắt, UBND phường Chánh Hưng kiến nghị Sở Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan gia cố tạm thời, khoanh vùng hiện trường nhằm hạn chế nguy cơ mở rộng hố, đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận.

Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng sớm có phương án xử lý, khắc phục để đảm bảo giao thông tại khu vực trước Tết Bính Ngọ 2026.

