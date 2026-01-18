Thông tin tại TPHCM ngày 18-1: Kênh Tàu Hủ sạt lở; lý do đổi tên một trường đại học lớn

Kênh Tàu Hủ bị sạt lở
Người dân sống ở đường Ba Đình (đoạn công viên Hưng Phú, phường Chánh Hưng) bất ngờ phát hiện một đoạn bờ kênh Tàu Hủ gãy nứt, đổ sập xuống kênh.
Tại hiện trường, đoạn sạt lở ăn sâu vào mặt đường, dài gần 50 m, tạo thành hố sâu. Nhiều mảng nhựa đường, vỉa hè bị đứt gãy.
Công an phường Chánh Hưng phối hợp với các lực lượng liên quan đến phong toả, điều tra nguyên nhân
Phường vận động được hơn 1,6 tỉ đồng chăm lo Tết chỉ sau một buổi đi bộ
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, TPHCM đã tổ chức chương trình đi bộ đồng hành "Bước chân nghĩa tình - gắn kết yêu thương" nhằm ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Thông qua chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đã vận động hơn 1,6 tỉ đồng.
Công an xử lý nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
Sáng 18-1, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đường Lê Văn Việt.
Vì sao đổi tên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM?
PGS- TS Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (tên cũ là Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM), đã thông tin về việc đổi tên trường.
Cụ bà đi bộ hơn 300 km để đóng góp học bổng cho học sinh, sinh viên
Bà Nguyễn Thị Ngọ (Thành viên CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu") dù đã 79 tuổi nhưng đã đạt thành tích 301 km trong vòng 19 ngày. Bà còn trích một phần lương hưu của mình để ủng hộ cho chương trình UpRace 2025.
