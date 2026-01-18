Thông tin tại TPHCM ngày 18-1: Kênh Tàu Hủ sạt lở; lý do đổi tên một trường đại học lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin tại TPHCM ngày 18-1: Kênh Tàu Hủ sạt lở; lý do đổi tên một trường đại học lớn

Thiện An

(NLĐO) - Cũng trong ngày 18-1, một phường tại TPHCM vận động được hơn 1,6 tỉ đồng chăm lo Tết chỉ sau một buổi đi bộ; nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè bị xử lý

Kênh Tàu Hủ bị sạt lở

Người dân sống ở đường Ba Đình (đoạn công viên Hưng Phú, phường Chánh Hưng) bất ngờ phát hiện một đoạn bờ kênh Tàu Hủ gãy nứt, đổ sập xuống kênh. 

Tại hiện trường, đoạn sạt lở ăn sâu vào mặt đường, dài gần 50 m, tạo thành hố sâu. Nhiều mảng nhựa đường, vỉa hè bị đứt gãy.

Thông tin chi tiết tại đây.

Công an phường Chánh Hưng phối hợp với các lực lượng liên quan đến phong toả, điều tra nguyên nhân

Phường vận động được hơn 1,6 tỉ đồng chăm lo Tết chỉ sau một buổi đi bộ

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, TPHCM đã tổ chức chương trình đi bộ đồng hành "Bước chân nghĩa tình - gắn kết yêu thương" nhằm ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ. 

Thông qua chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đã vận động hơn 1,6 tỉ đồng.

Thông tin chi tiết tại đây.

- Ảnh 1.

Chương trình đi bộ đồng hành ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ "Bước chân nghĩa tình - gắn kết yêu thương" tại phường Bình Thạnh

Công an xử lý nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Sáng 18-1, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đường Lê Văn Việt. 

Thông tin chi tiết tại đây.

- Ảnh 2.

Công an lập biên bản trường hợp vi phạm

Vì sao đổi tên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM?

PGS- TS Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (tên cũ là Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM), đã thông tin về việc đổi tên trường.

Thông tin chi tiết tại đây.

- Ảnh 3.

Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM

Cụ bà đi bộ hơn 300 km để đóng góp học bổng cho học sinh, sinh viên

Bà Nguyễn Thị Ngọ (Thành viên CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu") dù đã 79 tuổi nhưng đã đạt thành tích 301 km trong vòng 19 ngày. Bà còn trích một phần lương hưu của mình để ủng hộ cho chương trình UpRace 2025.

Thông tin chi tiết tại đây.

Tin liên quan

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-1: Dốc sức chăm lo Tết; "hô biến" thịt heo thành thịt nai...

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 17-1: Dốc sức chăm lo Tết; "hô biến" thịt heo thành thịt nai...

(NLĐO) - Công an TPHCM đồng loạt khám xét 18 địa điểm, khởi tố 13 người; CSGT TPHCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn... là những thông tin nổi bật

Thông tin nổi bật ngày 16-1: TPHCM quyết dẹp "xe dù, bến cóc"; YouTuber Đinh Lan lãnh án

(NLĐO) - Trong ngày 16-1, TPHCM đồng loạt ra quân cao điểm lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè; TAND Khu vực 7 - TPHCM tuyên án đối với Đinh Thị Lan

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 15-1: Khởi công 4 dự án gần 240.000 tỉ; yêu cầu giảm 10% hội nghị

(NLĐO)- Hơn 6.700 tỉ đồng đã chi cho bồi thường dự án Vành đai 2; phát ngôn gây tranh cãi của ca sĩ Lệ Quyên...

đại học TPHCM Trường đại học thông tin kênh Tàu Hủ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo