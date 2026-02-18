Đường phố trung tâm TPHCM "kẹt cứng" người tối mùng 2 Tết

Tại các tuyến đường lớn như Lê Duẩn, Pasteur, ô tô, xe máy phải nhích từng chút một. Thậm chí có những dòng ô tô phải đợi gần 10 đợt đèn đỏ mới có thể di chuyển.

Xe cộ qua lại vô cùng đông đúc trên đường Lê Duẩn và Pasteur.

Xe cộ nhích từng chút

Đường Tôn Thất Thiệp từ đường 2 chiều vô tình trở thành đường 1 chiều bất đắc dĩ vì lượng xe đổ ra đường Pasteur đông nghịt.

Mật độ xe cộ lớn lưu thông trên đoạn đường Tôn Thất Thiệp.

Đường Tôn Thất Thiệp bất đắc dĩ trở thành đường 1 chiều vì lượng xe quá đông.

Điều này dẫn đến người dân lưu thông vô cùng khó khăn, nhiều người muốn rẽ sang hướng khác hoặc qua đường phải mất nhiều thời gian.

Tiến sâu vào bên trong, dọc khu vực trang trí Đường hoa Nguyễn Huệ, dòng người nối đuôi nhau tham quan.

Người dân đi dọc 2 bên Đường hoa Nguyễn Huệ để dạo phố và tham quan.

Lượng lớn người dân đổ về tham quan, chụp ảnh tại đường hoa Nguyễn Huệ.

Anh Thế Khoa (26 tuổi, sinh sống và làm việc tại TPHCM) cho biết năm nay là lần đầu tiên anh thấy đường phố tấp nập thế này ngay khi vừa mùng 2 Tết.

"Mình đã để ý từ 29 Tết đến nay, thấy đường phố cũng vắng bớt người, nhưng không như mọi năm. Cho đến khi hôm nay có dịp đi Đường hoa Nguyễn Huệ cùng bạn bè, mình mới ngỡ ngàng là tại sao mới có mùng 2 Tết mà ở đây đông thế" - anh Khoa chia sẻ.

Đồng tình với quan điểm trên, bạn Thọ Khang (23 tuổi) vui vẻ đùa rằng "em và 5 người bạn đi ra ngoài đường, đi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ, mà bọn em phải giữ chặt tay nhau, tại vì người qua lại đông quá nên bọn em sợ bị lạc".