UBND TPHCM chỉ đạo nóng sau sự việc hai học sinh tử vong, trong đó 1 em đi ngoại khóa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

UBND TPHCM chỉ đạo nóng sau sự việc hai học sinh tử vong, trong đó 1 em đi ngoại khóa

Đặng Trinh

(NLĐO)- Lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu Sở GD-ĐT rà soát, chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường.

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo các Sở GD-ĐT, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao; UBND các phường, xã, đặc khu về việc tăng cường đảm bảo an toàn trong và ngoài nhà trường cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục. 

Theo UBND TP, UBND phường Phú Định đã có báo cáo về trường hợp trẻ tử vong “Chết chưa rõ nguyên nhân” tại lớp mẫu giáo Bảo Minh (phường Phú Định) và báo cáo của UBND phường Bình Trị Đông về việc học sinh tham gia sinh hoạt ngoại khóa bị đuối nước, tử vong của Trường Tiểu học Bình Trị Đông A. 

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Sở GD-ĐT chủ động phối hợp Sở Y tế tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục thể chất, người làm công tác y tế trường học về giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, sơ cấp cứu đuối nước, sơ cấp cứu ban đầu, nhất là đối với giáo viên mầm non.

Tăng cường chỉ đạo theo ngành dọc đảm bảo tiến độ và các nội dung đã đề ra trong kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025 - 2035. Yêu cầu Sở GD-ĐT chỉ đạo, rà soát, chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường.

Đồng thời, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao có kế hoạch phối hợp UBND phường, xã, đặc khu tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm điều kiện hoạt động đối với các cơ sở thể thao có tổ chức hoạt động bơi, lặn; trong đó tập trung kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; nhân sự chuyên môn và lực lượng cứu hộ, cứu nạn; việc chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn trong tổ chức hoạt động; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

UBND TPHCM chỉ đạo nóng sau sự việc hai học sinh tử vong, trong đó 1 em đi ngoại khóa - Ảnh 1.

Ê-kíp Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) cấp cứu cho bé M.

Đề nghị Sở Y tế chủ trì chỉ đạo các cơ sở y tế và trạm y tế phường, xã, đặc khu phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho cán bộ, giáo viên; đồng thời, bố trí nhân lực thường trực, sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu, bảo đảm xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố tại các cơ sở giáo dục hoặc trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường.

UBND TPHCM chỉ đạo nóng sau sự việc hai học sinh tử vong, trong đó 1 em đi ngoại khóa - Ảnh 2.Vụ lùm xùm ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết: Nhà trường xin lỗi phụ huynh

(NLĐO)- Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết chính thức xin lỗi phụ huynh về một số vấn đề liên quan

UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc chỉ tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an toàn cho học sinh và có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan bảo đảm các điều kiện về y tế, an ninh trật tự, cứu nạn - cứu hộ; kịp thời hỗ trợ, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn học sinh tại địa phương.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin Trạm Y tế và UBND phường Phú Định thông tin về trường hợp trẻ 3 tuổi tại cơ sở mẫu giáo B.M trên địa bàn ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện - tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Tin liên quan

TP HCM: Bé trai gần 2 tuổi ở quận 6 tử vong sau bữa ăn trưa

TP HCM: Bé trai gần 2 tuổi ở quận 6 tử vong sau bữa ăn trưa

(NLĐ) - Cả Bí thư và Chủ tịch UBND quận 6 đều có các chỉ đạo sát sao, đề nghị cần làm rõ lý do vì sao bé trai gần 2 tuổi tử vong. Nếu có gì sai phạm xảy ra từ phía nhà trường, quận sẽ xử lý nghiêm vì đây là vụ việc nghiêm trọng

Làm rõ nguyên nhân bé 3 tuổi tử vong tại cơ sở mẫu giáo ở TPHCM

(NLĐO)- Cơ sở mẫu giáo xảy ra vụ việc bé 3 tuổi tử vong bị tạm ngưng hoạt động, công an đang điều tra nguyên nhân

TP HCM: Một học sinh lớp 10 tử vong ở trường do phù phổi cấp

(NLĐO) - Trung tâm Báo chí TP HCM vừa nhận được văn bản của UBND quận 7 thông tin về trường hợp một học sinh lớp 10, Trường THPT Lê Thánh Tôn tử vong.

đảm bảo an toàn sở y tế Sở Văn hóa học sinh tử vong cơ sở giáo dục
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo