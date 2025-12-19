UBND TPHCM chỉ đạo nóng sau sự việc hai học sinh tử vong, trong đó 1 em đi ngoại khóa

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo các Sở GD-ĐT, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao; UBND các phường, xã, đặc khu về việc tăng cường đảm bảo an toàn trong và ngoài nhà trường cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục.

Theo UBND TP, UBND phường Phú Định đã có báo cáo về trường hợp trẻ tử vong “Chết chưa rõ nguyên nhân” tại lớp mẫu giáo Bảo Minh (phường Phú Định) và báo cáo của UBND phường Bình Trị Đông về việc học sinh tham gia sinh hoạt ngoại khóa bị đuối nước, tử vong của Trường Tiểu học Bình Trị Đông A.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Sở GD-ĐT chủ động phối hợp Sở Y tế tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục thể chất, người làm công tác y tế trường học về giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, sơ cấp cứu đuối nước, sơ cấp cứu ban đầu, nhất là đối với giáo viên mầm non.

Tăng cường chỉ đạo theo ngành dọc đảm bảo tiến độ và các nội dung đã đề ra trong kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025 - 2035. Yêu cầu Sở GD-ĐT chỉ đạo, rà soát, chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường.

Đồng thời, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao có kế hoạch phối hợp UBND phường, xã, đặc khu tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm điều kiện hoạt động đối với các cơ sở thể thao có tổ chức hoạt động bơi, lặn; trong đó tập trung kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; nhân sự chuyên môn và lực lượng cứu hộ, cứu nạn; việc chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn trong tổ chức hoạt động; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đề nghị Sở Y tế chủ trì chỉ đạo các cơ sở y tế và trạm y tế phường, xã, đặc khu phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho cán bộ, giáo viên; đồng thời, bố trí nhân lực thường trực, sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu, bảo đảm xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố tại các cơ sở giáo dục hoặc trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường.

UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc chỉ tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an toàn cho học sinh và có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan bảo đảm các điều kiện về y tế, an ninh trật tự, cứu nạn - cứu hộ; kịp thời hỗ trợ, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn học sinh tại địa phương.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin Trạm Y tế và UBND phường Phú Định thông tin về trường hợp trẻ 3 tuổi tại cơ sở mẫu giáo B.M trên địa bàn ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện - tử vong chưa rõ nguyên nhân.