Làm rõ nguyên nhân bé 3 tuổi tử vong tại cơ sở mẫu giáo ở TPHCM

Hồng Đào

(NLĐO)- Cơ sở mẫu giáo xảy ra vụ việc bé 3 tuổi tử vong bị tạm ngưng hoạt động, công an đang điều tra nguyên nhân

Trạm Y tế và UBND phường Phú Định, TPHCM vừa có báo cáo về trường hợp trẻ 3 tuổi tại cơ sở mẫu giáo B.M trên địa bàn ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện - tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo báo cáo của UBND phường Phú Định, khoảng 10 giờ 30 sáng 11-12, cô T.T.T.T cho bé Đ.H.M (3 tuổi) ăn được khoảng nửa tô cơm. Lúc đang nhai thì bé M. bị sặc và ho. Cô T. thấy có 2 hạt cơm trong mũi bé trào ra nên dùng khăn giấy lau.

Làm rõ nguyên nhân bé 3 tuổi tử vong tại lớp mẫu giáo - Ảnh 1.

Ê-kíp Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) cấp cứu cho bé M.

Cô T. tiếp tục cho bé uống nước canh. Uống khoảng 4 muỗng thì M. hết sặc nên cô tiếp tục cho bé ăn bình thường. Lúc này, bé ngậm cơm và có triệu chứng ho. Thấy M. ăn chậm nên cô T. để bé tự ăn và quay sang lo cho các bé khác.

Bé M. ngồi quay lưng với cô T., tự múc ăn khoảng 10 phút. Cô T. quay lại xem thì thấy bé có biểu hiện dựa vào ghế, nghiêng người qua lại như sắp ngất. Tưởng M. buồn ngủ nên cô bế bé lại bồn rửa mặt. Trong miệng bé còn thức ăn nên cô dùng tay lấy ra. Lúc này, cô N.T.T.Tr cũng phụ đỡ bé M. vào nằm trong phòng ngủ.

Thấy M. có dấu hiệu ngất, cô T. bế lên, dùng tay vỗ lưng bé. Thức ăn còn trong miệng M. nên cô ngửa người bé lên, dùng tay móc ra, đồng thời dùng miệng thổi hơi và thức ăn trong mũi bé trào ra.

Thấy hơi thở bé M. yếu nên 2 cô này liền gọi chủ cơ sở là cô T.T.Th xuống. Cô Th. tiến hành hồi sức tim phổi cho bé nhưng không có kết quả. Đến 11 giờ, bé được đưa đi cấp cứu ở Trạm Y tế phường Phú Định.

Theo báo cáo của Trạm Y tế phường Phú Định, M. được đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, môi tím tái, chi lạnh; mạch bẹn không bắt được, huyết áp không đo được; không ghi nhận vết thương, vết bầm xây xát... Bé được chẩn đoán ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện; được trạm y tế hồi sức tim phổi, dùng thuốc vận mạch... đồng thời gọi cấp cứu 115.

Trạm Cấp cứu vệ tinh Bệnh viện Gia An 115 đến nơi lúc 11 giờ 45 phút. Sau 70 phút được hồi sức tích cực nhưng bé không còn dấu hiệu của sự sống.

Làm rõ nguyên nhân bé 3 tuổi tử vong tại lớp mẫu giáo - Ảnh 2.

Bác sĩ viện Gia An 115 hướng dẫn khi trẻ sặc thức ăn

Cơ sở mẫu giáo B.M do bà T.T.Th làm chủ, thành lập năm 2016; quy mô được cấp phép là 2 lớp với 50 trẻ 3 - 5 tuổi. Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở nhận 18 trẻ (SN 2020 - 2023). Nhân sự của cơ sở ngoài bà Th. là 2 giáo viên và 1 cấp dưỡng.

Sau vụ việc trên, UBND phường Phú Định đã yêu cầu cơ sở B.M tạm ngưng hoạt động từ ngày 12-12. Công an phường đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ.

Làm gì khi trẻ sặc thức ăn?

Khi trẻ sặc, người lớn cần gọi cấp cứu 115 ngay để được hướng dẫn. Trong thời gian này, lưu ý không cho trẻ uống nước, không cố móc họng vì sẽ làm dị vật vào sâu hơn bên trong đường thở.

5 điều phải cần làm ngay: "5 vỗ lưng - 5 ấn ngực" theo đúng hướng dẫn và lặp lại cho đến khi dị vật bật ra.

Khi trẻ tím tái, không đáp ứng: Phải ép tim ngay lập tức với hướng dẫn của điều phối viên 115. Không tự chuyển trẻ đi lòng vòng nếu chưa có đánh giá ban đầu.

Với nhà trẻ, giáo viên, bảo mẫu: Nên được tập huấn định kỳ các kỹ năng sơ cứu sặc - nghẹn - hóc dị vật, ép tim - thổi ngạt; quan sát trẻ sát hơn trong giờ ăn.

Với tuyến y tế cơ sở: Luôn duy trì nhân sự trực và sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu ban đầu; cập nhật thường xuyên quy trình xử trí ngưng thở - ngưng tim ở trẻ.


Căn bệnh gây tử vong sau vài giờ với triệu chứng mệt, khó thở ở trẻ nếu không xử trí kịp

Căn bệnh gây tử vong sau vài giờ với triệu chứng mệt, khó thở ở trẻ nếu không xử trí kịp

(NLĐO) - Chỉ trong vòng 60 phút từ khi nhận cuộc gọi chuyển viện khẩn, bác sĩ đã phối hợp kịp thời can thiệp ECMO, đưa bé qua giai đoạn nguy kịch.

Diễn biến sức khỏe 2 cô gái nhảy lầu để thoát thân trong vụ cháy khiến 4 người tử vong ở TP HCM

(NLĐO) - 2 nữ nạn nhân 18 và 21 tuổi sau khi nhảy từ trên cao xuống thoát thân khỏi đám cháy được đưa đi cấp cứu hiện sức khỏe tạm ổn định.

Khoảng 200.000 người Việt tử vong vì bệnh tim mạch mỗi năm

Thông tin này được công bố tại hội nghị khoa học tim mạch toàn quốc 2025 do Hội Tim mạch học Việt Nam phối GSK Việt Nam vừa tổ chức.

