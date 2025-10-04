Tối 4-10, tại đặc khu Côn Đảo, UBND TP HCM đã tổ chức Lễ khai mạc "Hội sách Côn Đảo", tham dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ TP HCM, cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP HCM…



Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ TP HCM, cùng các lãnh đạo tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiên tai do ảnh hưởng của bão số 10 từ đại biểu, người dân

Trước khi diễn ra chương trình, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TP HCM cùng đại biểu và người dân tại đặc khu Côn Đảo đã thực hiện nghi thức ủng hộ đồng bào bị thiên tai do bão số 10.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TP HCM, nhấn mạnh Côn Đảo – hòn đảo thiêng liêng với những huyền thoại bất tử như Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Chí sĩ Nguyễn An Ninh, Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu, Lãnh tụ Nguyễn Văn Cừ, Anh hùng Lê Hồng Phong, cùng hàng ngàn chiến sĩ cách mạng đã hiên ngang đối mặt với kẻ thù.

Báo Người Lao Động trao tặng đặc khu Côn Đảo công trình "Đường cờ Tổ quốc, đường hoa Côn Đảo", trị giá 1 tỉ đồng

"Hội sách hôm nay trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ấn phẩm, tài liệu phản ánh sự đổi mới, sáng tạo và dấu ấn phát triển toàn diện của thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nhân vật huyền thoại Côn Đảo và xuất bản phẩm đặc sắc của các Nhà xuất bản" - ông Thuận nói.

Người dân đặc khu Côn Đảo tới xem lễ khai mạc

Tại chương trình còn có hoạt động sau mặt báo, cùng sự đồng hành của các cơ quan báo chí Thành phố, trong đó Báo Người Lao Động đã trao tặng đặc khu Côn Đảo công trình "Đường cờ Tổ quốc, đường hoa Côn Đảo", trị giá 1 tỉ đồng.

Xen kẻ lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Những câu thơ viết nên hình đất nước" thu hút sự quan tâm theo dõi của nhân dân địa phương.