Tối 4-10, tại đặc khu Côn Đảo, UBND TP HCM đã tổ chức Lễ khai mạc "Hội sách Côn Đảo", tham dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ TP HCM, cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP HCM…
Trước khi diễn ra chương trình, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TP HCM cùng đại biểu và người dân tại đặc khu Côn Đảo đã thực hiện nghi thức ủng hộ đồng bào bị thiên tai do bão số 10.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TP HCM, nhấn mạnh Côn Đảo – hòn đảo thiêng liêng với những huyền thoại bất tử như Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Chí sĩ Nguyễn An Ninh, Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu, Lãnh tụ Nguyễn Văn Cừ, Anh hùng Lê Hồng Phong, cùng hàng ngàn chiến sĩ cách mạng đã hiên ngang đối mặt với kẻ thù.
"Hội sách hôm nay trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ấn phẩm, tài liệu phản ánh sự đổi mới, sáng tạo và dấu ấn phát triển toàn diện của thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nhân vật huyền thoại Côn Đảo và xuất bản phẩm đặc sắc của các Nhà xuất bản" - ông Thuận nói.
Tại chương trình còn có hoạt động sau mặt báo, cùng sự đồng hành của các cơ quan báo chí Thành phố, trong đó Báo Người Lao Động đã trao tặng đặc khu Côn Đảo công trình "Đường cờ Tổ quốc, đường hoa Côn Đảo", trị giá 1 tỉ đồng.
Hội sách diễn ra từ ngày 3 đến 5-10, do Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Tổng hợp, Nhà xuất bản Trẻ, các đơn vị phát hành sách, chính quyền đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan thực hiện.
Trong thời gian diễn ra, ban tổ chức thực hiện các chương trình giao lưu, tọa đàm về sách, văn hóa đọc, giới thiệu tác giả-tác phẩm như: giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm Những Người con Sài Gòn trong "địa ngục trần gian" Côn Đảo; giới thiệu thư viện số Nguyễn An Ninh-Chuyên đề Nam bộ; hoạt động trao tặng Tủ sách và phát triển văn hóa đọc cho tổ chức, đơn vị tại Đặc khu Côn Đảo…
Ban tổ chức còn thực hiện chuỗi hoạt động lan tỏa "tiết đọc sách", các hoạt động dành cho thanh thiếu nhi, cùng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sách hấp dẫn.
