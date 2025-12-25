HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

UBND TPHCM trình chủ trương tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4

Ngọc Quý

(NLĐO) - UBND TPHCM trình Ban Thường vụ Đảng ủy chủ trương tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4, phù hợp quy hoạch đô thị và giao thông đường thủy.

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP về việc chấp thuận chủ trương tĩnh không thông thuyền cầu Thủ Thiêm 4, trong bối cảnh nhiều quy hoạch mới về đô thị, cảng biển và giao thông đang được điều chỉnh.

UBND TPHCM trình chủ trương tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 - Ảnh 1.

Cầu Thủ Thiêm 4 được đề xuất mức tĩnh không 80 m x 15 m

Giảm ùn tắc giao thông khu Nam

Theo UBND TPHCM, cầu Thủ Thiêm 4 là công trình giao thông trọng điểm, kết nối 2 khu vực TP Thủ Đức với quận 7 cũ, hình thành trục Nguyễn Văn Linh – Bắc Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc giao thông khu Nam. Theo quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, cầu dài gần 2,2 km, rộng 28 m, quy mô 6 làn xe.

Các đồ án quy hoạch được phê duyệt cũng xác định nghiên cứu xây dựng cảng hành khách quốc tế tại Nhà Rồng – Khánh Hội, Mũi Đèn Đỏ, Cần Giờ và các vị trí phù hợp khác. Trong đó, khu vực Nhà Rồng – Khánh Hội được định hướng gắn với phát triển du lịch đường sông và không gian văn hóa – lịch sử.

Về đường sắt, tuyến Thủ Thiêm – Tân Kiên hiện mới được xác định là tuyến tiềm năng. Các yếu tố cụ thể về vị trí, phương án vượt sông Sài Gòn chưa được xác lập và sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện quy hoạch giao thông đầu mối TPHCM.

Tạo điều kiện khai thác du lịch đường sông

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, khu vực cảng Nhà Rồng – Khánh Hội sẽ phát triển thành không gian văn hóa – lịch sử, công viên công cộng đa chức năng, lấy Bảo tàng Hồ Chí Minh và các công trình di sản làm hạt nhân, đồng thời tăng mảng xanh và không gian công cộng cho khu trung tâm. Song song đó, TP sẽ nghiên cứu nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành để giảm ùn tắc.

Liên quan tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4, trước đây Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) từng thống nhất tĩnh không 10 m. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng hiện ủng hộ chủ trương chuyển luồng sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Thủ Thiêm 4 đến ngã ba rạch Bến Nghé, từ luồng hàng hải sang luồng đường thủy nội địa quốc gia cấp II.

Theo quy định, tuyến luồng cấp II có tĩnh không tối thiểu 60 m x 9,5 m. Trên cơ sở yêu cầu hài hòa giữa giao thông, không gian đô thị và du lịch đường sông, đơn vị tư vấn đề xuất tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 là 80 m x 15 m.

UBND TPHCM cho rằng phương án này giúp tổ chức giao thông thuận lợi tại các nút quan trọng, hạn chế tác động đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tạo điều kiện khai thác du lịch đường sông kết nối bến Bạch Đằng, Nhà Rồng – Khánh Hội và khu vực thượng lưu cầu.

Từ đó, UBND TP kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP chấp thuận quy hoạch cảng khách quốc tế tiếp nhận tàu đến 30.000 GT tại khu vực Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Bến Nghé và thống nhất tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 theo phương án 80 m x 15 m; giao các sở, ngành liên quan hoàn thiện báo cáo tiền khả thi và rà soát, cập nhật các đồ án quy hoạch để triển khai dự án.

Tin liên quan

TPHCM giao Sở Xây dựng lập báo cáo tiền khả thi cầu Thủ Thiêm 4

TPHCM giao Sở Xây dựng lập báo cáo tiền khả thi cầu Thủ Thiêm 4

(NLĐO) - UBND TPHCM giao Sở Xây dựng lập báo cáo tiền khả thi cầu Thủ Thiêm 4, khởi động lại dự án kết nối khu Nam với khu đô thị Thủ Thiêm.

Phương án nâng tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 gắn với quy hoạch cảng

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị chọn tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 là 80 x 15 m, phù hợp quy hoạch mới, hài hòa phát triển đô thị và giao thông đường thủy.

TP HCM xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải về cầu Thủ Thiêm 4

(NLĐO) - UBND TP HCM đang nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 vượt sông Sài Gòn với chiều dài hơn 2 km, quy mô 6 làn xe

TPHCM cầu Thủ Thiêm cầu Thủ Thiêm 4 UBND TPHCM tĩnh không
