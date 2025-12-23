TPHCM giao Sở Xây dựng lập báo cáo tiền khả thi cầu Thủ Thiêm 4

UBND TPHCM vừa giao Sở Xây dựng chủ trì lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Thủ Thiêm 4, đánh dấu bước khởi động mới đối với công trình hạ tầng then chốt kết nối khu Nam với khu đô thị Thủ Thiêm.

Cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến dài gần 2,2 km, mặt cắt ngang rộng 28 m, bố trí 6 làn xe và 2 lề dành cho người đi bộ

Gỡ vướng kỹ thuật, đề xuất tĩnh không 15 m

Theo quyết định của UBND TP, Sở Xây dựng còn có trách nhiệm rà soát toàn bộ quá trình chuẩn bị đầu tư dự án từ trước đến nay, trên cơ sở đó tham mưu UBND TP xem xét điều chỉnh Quyết định số 2846 ngày 23-8-2022 về giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 4 và dự án cụm cảng trung chuyển – ICD tại phường Long Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP). Nội dung điều chỉnh sẽ được báo cáo, xin ý kiến Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy.

Trước đó, Sở Xây dựng đã có văn bản đề xuất liên quan đến tĩnh không thông thuyền của cầu Thủ Thiêm 4 nhằm tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật trong quá trình nghiên cứu dự án.

Mới đây, Sở cũng đề xuất điều chỉnh vị trí cảng khách quốc tế và lựa chọn tĩnh không cầu 15 m. Phương án này nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật tại các nút giao với đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Cơ Thạch, đồng thời hạn chế tác động đến quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Việc chốt tĩnh không 15 m còn được kỳ vọng phát huy không gian sông nước sông Sài Gòn, tạo sự liên kết cho các hoạt động du lịch – văn hóa – lịch sử, đồng thời thuận lợi cho tàu du lịch đường sông tiếp cận khu vực bến Bạch Đằng, cảng Nhà Rồng – Khánh Hội và vùng thượng lưu cầu Thủ Thiêm 4.

Vai trò kết nối khu Nam- khu đô thị Thủ Thiêm

Theo Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, cầu Thủ Thiêm 4 giữ vai trò hình thành trục giao thông quan trọng nối trục Nguyễn Văn Linh với tuyến Bắc – Nam trong khu đô thị Thủ Thiêm.

Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông khu Nam, đồng thời tạo động lực phát triển cho khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến dài gần 2,2 km, mặt cắt ngang rộng 28 m, bố trí 6 làn xe và 2 lề dành cho người đi bộ. Công trình giữ vị trí cửa ngõ hạ lưu sông Sài Gòn, đảm nhiệm vai trò kết nối khu vực phía Nam và phía Đông TPHCM.



