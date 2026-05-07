UBND TPHCM yêu cầu rà soát năng lực cán bộ, công chức cấp xã trước 15-5

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 700/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026 - 2031.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND các xã, phường, đặc khu triển khai, quán triệt nội dung Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026 - 2031 theo Quyết định 700 của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ, công chức phường Xuân Hòa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: PHAN ANH

Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện Đề án 700.

UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng trình độ, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và yêu cầu của vị trí việc làm theo Nghị định 361/2026, Quyết định 243 để xác định nhu cầu, xây dựng và ban hành kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2026 - 2031 bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án. Báo cáo kết quả rà soát về Sở Nội vụ trước ngày 15-5-2026.

Đồng thời lập danh sách cán bộ, công chức cấp xã cần bồi dưỡng ngay, đặc biệt là nhóm chịu sự tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy để cử đi bồi dưỡng trong thời gian sớm nhất, trong đó xác định cụ thể cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

Cử cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của vị trí việc làm (mới) đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành. Bảo đảm đến hết năm 2028, 100% cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của vị trí việc làm được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành.

Tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để cán bộ, công chức cấp xã tham gia bồi dưỡng, tập huấn theo Kế hoạch; thực hiện theo dõi, đánh giá chất lượng bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ giao tại Đề án 700, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chiến lược, thường xuyên, là khâu đột phá trong công tác nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình.

Các địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 700, lồng ghép chung báo cáo thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng định kỳ trước ngày 1-11 hằng năm của cơ quan, đơn vị, gửi UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) và thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu.