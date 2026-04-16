Quốc tế

Úc: Nổ lớn và hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu, lực lượng cứu hỏa bất lực

Huệ Bình

(NLĐO) - Hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu của Úc gây lo ngại về tình trạng thiếu hụt xăng dầu giữa lúc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu đang căng thẳng.

Ngay trước nửa đêm 15-4, các lực lượng cứu hộ tức tốc có mặt tại nhà máy lọc dầu Corio của công ty Viva Energy ở TP Geelong, bang Victoria - Úc sau khi nhận được tin báo về nhiều tiếng nổ và hỏa hoạn.

Đây là cơ sở cung cấp 50% lượng nhiên liệu cho bang Victoria và 10% cho toàn nước Úc.

Đám cháy không làm ai bị thương nhưng không ngừng lan rộng.

Ông Stretch Kontelj, Thị trưởng Geelong, cho biết vụ cháy là "chuyện chưa từng thấy" và có khả năng kéo dài thêm nhiều giờ nữa.

Trả lời đài ABC, ông nói: "Tôi đã nói chuyện với phía lãnh đạo nhà máy sáng nay. Rõ ràng họ đang rất bàng hoàng trước sự cố này. Ngọn lửa vẫn chưa tắt và chúng ta phải để nó tự cháy hết. Vì lửa quá dữ dội nên lực lượng cứu hỏa không thể làm gì khác hơn ngoài việc túc trực theo dõi tình hình".

Trước tình hình này, nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về chất lượng không khí trong khu vực.

Dù nhà máy vẫn đang vận hành một phần, nhưng vì mục đích an toàn, việc sản xuất dầu diesel và nhiên liệu máy bay sẽ bị hạn chế.

Đồng thời, chính phủ cũng cảnh báo nguồn cung xăng chắc chắn sẽ bị tác động.

Nửa đêm nổ lớn tại nhà máy lọc dầu Úc, cứu hỏa bất lực - Ảnh 1.

Hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy lọc dầu ở TP Geelong, bang Victoria - Úc. Ảnh: Nine News

Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào "thời điểm không hề thuận lợi" khi nguồn cung nhiên liệu của Úc đang chịu áp lực lớn kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, gây ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu.

Chia sẻ trên chương trình Today show của đài Nine (Úc) vào ngày 16-4, ông Bowen nhận định: "Đây không phải là một diễn biến tích cực, nhưng rõ ràng chúng ta vẫn cần thêm thời gian để xác định chính xác mức độ ảnh hưởng".

Ông cũng xác nhận đang làm việc sát sao với doanh nghiệp để xử lý tình hình.

Theo Cơ quan Cứu hỏa Victoria, nguyên nhân ban đầu được xác định là do "hỏng hóc thiết bị". Một cuộc điều tra đang được triển khai.

Đài BBC cho biết nhà máy lọc dầu này có công suất khoảng 120.000 thùng dầu mỗi ngày và tạo việc làm cho hơn 1.100 nhân viên.

Nửa đêm nổ lớn tại nhà máy lọc dầu Úc, cứu hỏa bất lực - Ảnh 2.

Úc cảnh báo chất lượng không khí sau vụ cháy nhà máy lọc dầu. Ảnh: The Guardian

Giám đốc điều hành Viva Energy, ông Scott Wyatt, khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện tại không phải là sản xuất, mà là đảm bảo an toàn cho hiện trường.

Ông cho biết đám cháy đã ảnh hưởng đến hai đơn vị sản xuất xăng, nhưng các khu vực khác vẫn nguyên vẹn.

Vị giám đốc này nói thêm: "Dù vẫn còn những dây chuyền không bị ảnh hưởng, nhưng chắc chắn xăng sẽ là mặt hàng có nguy cơ bị gián đoạn nguồn cung. Chỉ khi nào hoàn toàn tự tin có thể vận hành an toàn, chúng tôi mới tính đến chuyện tăng sản lượng".

Khoảng 50 đến 100 công nhân đang làm việc tại nhà máy khi hỏa hoạn bùng phát, nhưng tất cả đều đã được sơ tán an toàn.


Nổ lớn tại 1 nhà máy lọc dầu ở Mỹ, khói đen bao trùm

(NLĐO) - Nhà máy lọc dầu công suất lớn Valero ở Port Arthur, bang Texas - Mỹ nổ lớn khiến những cột khói đen bốc cao tối 23-3 (giờ địa phương).

Nhà máy lọc dầu Israel và hàng chục mục tiêu của hải quân Iran cùng trúng đòn

(NLĐO) – Quân đội Israel tuyên bố lần đầu tiên tiến hành không kích các mục tiêu của hải quân Iran tại khu vực Biển Caspi.

Giá dầu tăng cao, Ukraine dội "bão drone" vào hàng loạt cảng, nhà máy lọc dầu Nga

(NLĐO) - Hàng loạt nhà máy lọc dầu, cảng xuất khẩu chiến lược trên lãnh thổ Nga bốc cháy dữ dội sau những đợt tập kích bằng drone tầm xa do Ukraine tiến hành.

đám cháy chất lượng không khí nhà máy lọc dầu bang Victoria hỏa hoạn
