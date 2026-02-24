Ukraine cho nổ đường ống dẫn dầu Nga, bất chấp phản ứng "gắt" của 2 nước EU

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ukraine cho nổ đường ống dẫn dầu Nga, bất chấp phản ứng "gắt" của 2 nước EU

Anh Thư

(NLĐO) - Tổ hợp tấn công gồm 35 chiếc UAV của Ukraine đã gây nổ một đoạn quan trọng của đường ống dẫn dầu Druzhba nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Vào rạng sáng 23-2, các máy bay không người lái (UAV) cảm tử tầm xa của Ukraine đã tấn công trạm bơm dầu Kaleykino gần thị trấn Almetyevsk thuộc vùng Tatarstan của Nga, gây ra hỏa hoạn và làm ngừng hoạt động của một nút trung chuyển quan trọng trong hệ thống đường ống Druzhba, tuyến đường chính vận chuyển dầu thô của Nga đến Hungary và Slovakia.

Theo Kyiv Post, hành động của Kiev nhằm đáp trả những lời đe dọa của Hungary về việc chặn khoản vay 90 tỉ euro của EU và cắt điện cung cấp cho Ukraine cho đến khi việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba được nối lại.

Vụ nổ và hỏa hoạn được thực hiện bởi tổ hợp tấn công gồm 35 chiếc UAV dưới sự điều khiển của Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine (USF).

Tổ hợp này đã bay qua khoảng 1.500 km không phận Nga để tấn công nhiều đường ống bơm và bể chứa dầu thô tại cơ sở do Transneft vận hành, đồng thời gây ra các đám cháy khiến khói đen cuồn cuộn hàng trăm mét trên bầu trời.

Ukraine cho nổ đường ống dẫn dầu Nga sau hành động của 2 nước EU - Ảnh 1.

Lửa và khói đen bốc lên từ một cơ sở trong hệ thống đường ống dẫn dầu Druzhba nằm sâu trong lãnh thổ Nga (ảnh trái) và ảnh vệ tinh với vị trí bị tấn công được đánh dấu - Ảnh: TELEGRAM/ASTRA

Sáng 23-2, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận lực lượng của họ đã giao chiến với "UAV của đối phương" trên khu vực Tatarstan vào rạng sáng cùng ngày, tuyên bố bắn hạ máy bay nhưng không đề cập thiệt hại.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một bài đăng trên Telegram, mô tả Kaleykino là một trong những "trạm bơm dầu trọng yếu" của Nga.

“Đây là nơi diễn ra quá trình trộn dầu từ các vùng khác nhau trước khi được vận chuyển đi xuất khẩu. Trạm này đảm bảo áp suất quan trọng và việc bơm nguyên liệu thô liên tục trực tiếp vào đường ống dẫn dầu Druzhba, cũng như đến các nhà máy lọc dầu của Tatarstan" - bộ này giải thích.

Tuyên bố của bộ này nói thêm họ "có thể dự đoán được sự than phiền" của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Theo đài RT, trong ngày 23-2 Hungary đã sử dụng quyền phủ quyết kép để chặn khoản vay khẩn cấp trị giá 90 tỉ euro (106 tỉ USD) do Liên minh châu Âu (EU) đề xuất dành cho Ukraine, cũng như chặn gói trừng phạt mới nhất đối với Nga, với cáo buộc Kiev cố tình làm gián đoạn nguồn cung dầu cho nước này.

Cùng ngày, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết nước này đã ngừng cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine và sẽ không cung cấp trở lại cho đến khi Kiev khôi phục dòng chảy dầu của Nga đến Slovakia thông qua đường ống Druzhba.

Ông Fico đồng thời cảnh báo về "các bước đi trả đũa tiếp theo", lập luận rằng phản ứng của chính phủ Slovakia đối với Ukraine là hoàn toàn thích đáng, trước những "hành động thù địch" từ phía Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo RT, phía Hungary cũng đang cân nhắc việc ngừng cung cấp điện cho Ukraine.

Tuần trước, cả Slovakia và Hungary đều tuyên bố sẽ tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine cho đến khi đường ống dẫn dầu Druzhba hoạt động trở lại.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 24-2: Kế hoạch đặc biệt của nhóm E5

Điểm nóng xung đột ngày 24-2: Kế hoạch đặc biệt của nhóm E5

(NLĐO) - Pháp, Ba Lan, Đức, Anh và Ý (E5) cam kết chi hàng triệu USD hợp tác phát triển hệ thống phòng không giá rẻ, drone tự động để đối phó các mối đe dọa.

Điểm nóng xung đột ngày 22-2: Cơn ác mộng mới của NATO ở sườn phía Nam

(NLĐO) - Sự xuất hiện của máy bay Su-57E “Felon” tại Algeria đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sức mạnh không quân Bắc Phi.

Điểm nóng xung đột ngày 18-2: Tranh cãi quanh đường ống dẫn dầu Nga qua Ukraine

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Kinh tế Croatia cho biết nước này đã từ chối yêu cầu hỗ trợ vận chuyển dầu từ Nga sang Hungary và Slovakia sau sự cố ở Ukraine.

Ukraine Hungary Slovakia đường ống dẫn dầu Druzhba
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo