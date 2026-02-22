Ukraine siết trừng phạt "hạm đội bóng tối", dồn dập tấn công khí tài Nga

Tổng thống Ukraine hôm 21-2 nhấn mạnh: "Ukraine đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với các thuyền trưởng của những con tàu tham gia vận chuyển dầu của Nga, tổng cộng 225 thuyền trưởng. Chúng tôi sẽ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt một cách nhất quán và mang tính toàn cầu đối với bất kỳ ai giúp Nga kiếm tiền phục vụ xung đột".

Ông Zelensky cho biết thêm các đề xuất của Ukraine thường là cơ sở để các quốc gia đối tác ban hành lệnh trừng phạt lên Nga, đồng thời thúc giục Liên minh châu Âu (EU) tăng cường áp lực lên Moscow trong gói trừng phạt tiếp theo.

Cuộc tấn công của Ukraine vào một tàu tuần duyên của Nga. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Ukraine

Ông đặc biệt kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu cấm các dịch vụ hàng hải đối với tàu thuyền mà Moscow sử dụng, lập luận rằng động thái này có thể buộc Điện Kremlin phải chuyển hướng "từ xung đột sang ngoại giao — một nền ngoại giao thực thụ".

Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 20 chống lại Nga, hiện vẫn được thảo luận và chờ các quốc gia thành viên EU phê duyệt. Đề xuất này bao gồm lệnh cấm toàn diện các dịch vụ hàng hải đối với dầu thô của Nga và có thể được hoàn tất vào ngày 24-2.

Trong những tháng gần đây, các chính phủ phương Tây đã tăng cường giám sát "đội tàu bóng tối" của Nga, một mạng lưới các tàu chở dầu cũ, vốn được Moscow sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với xuất khẩu dầu mỏ.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine thông báo hôm 21-2 rằng các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công các tàu chiến, máy bay và các đơn vị pháo binh của Nga tại bán đảo Crimea và khu vực do Nga kiểm soát tại tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine.

Tại Crimea, gần khu vực Sevastopol, lực lượng Ukraine đã nhắm trúng hai tàu tuần tra biên giới thuộc Dự án 22460 Hunter của Nga. Đây là loại tàu thuộc lớp Rubin, được thiết kế để chống lại các mối đe dọa trên biển và trên không.

Phía Bắc Crimea, Ukraine đã đánh trúng hai máy bay Be-12 Chayka đang đậu tại Nhà máy Sửa chữa Hàng không Yevpatoria. Máy bay Be-12 Chayka do Liên Xô thiết kế là máy bay lưỡng dụng chống tàu ngầm được trang bị các hệ thống giá trị cao. Chúng đã được sử dụng trong chiến đấu trên biển Đen.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, các lực lượng Ukraine phá hủy một hệ thống tên lửa phóng loạt Tornado-S — được coi là phiên bản tương đương với HIMARS của Nga. Hệ thống này có tầm bắn 120 km, sử dụng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao.