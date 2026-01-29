HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Ukraine "đánh phủ đầu loạt sân bay quân sự", bí ẩn vụ máy bay Su-34 của Nga rơi

Huệ Bình

(NLĐO) – Nhiều thông tin ban đầu cho rằng không quân Ukraine đã bắn hạ một chiếc tiêm kích Su-34 Fullback của Nga trong các hoạt động tại miền Nam Ukraine.

Vụ việc này trước mắt được cho là có liên quan đến các hoạt động tác chiến gần khu vực biển Đen.

Theo thông tin ban đầu, chiếc Su-34 bị đánh chặn khi đang làm nhiệm vụ ở phía Nam, vốn là nơi không quân Nga thường xuyên hoạt động để hỗ trợ các đợt tấn công bằng tên lửa và bom dẫn đường.

Những tin tức sớm nhất khẳng định chiếc Su-34 bị phá hủy trong khi làm nhiệm vụ và toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.

Tuy nhiên, thông tin cập nhật sau đó từ các kênh nguồn mở của cả Ukraine và Nga chỉ ra rằng chiếc máy bay có thể không phải bị bắn hạ tại miền Nam Ukraine.

Ukraine đánh phủ đầu loạt sân bay quân sự, bí ẩn vụ Su-34 rơi - Ảnh 1.

Chiếc tiêm kích bom Su-34 Fullback (biệt danh: Thú mỏ vịt). Ảnh: Creative Commons

Theo thông tin đã điều chỉnh, chiếc Su-34 này có khả năng đã rơi tại vùng Kursk của Nga thay vì bị mất tích tại khu vực biển Đen. Thông tin cập nhật vẫn xác nhận 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ việc.

Một số blog quân sự Nga có liên hệ với Bộ Quốc phòng và một số cơ quan truyền thông ủng hộ Điện Kremlin sau đó thừa nhận việc mất máy bay và xác nhận cái chết của phi hành đoàn.

Tuy nhiên, họ không cung cấp chi tiết về nguyên nhân cũng như vị trí chính xác xảy ra sự việc.

Trang Defence Blog ngày 28-1 loan tin một số nguồn tin mở từ Nga và Ukraine trước đó tuyên bố rằng chiếc máy bay bị hệ thống phòng không Patriot do phương Tây viện trợ bắn hạ. Tuy nhiên, giới chức Ukraine vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về loại vũ khí đã sử dụng, nên những tuyên bố trên hiện vẫn chưa được kiểm chứng.

Trong diễn biến khác, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết lực lượng đặc nhiệm Alpha đã thực hiện chiến lược tấn công tầm xa hiệu quả, đánh trúng 5 sân bay quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Đây là nơi xuất phát của các máy bay thường xuyên dội bom và tên lửa xuống các thành phố Ukraine, theo trang tin RBC-Ukraine.

Theo SBU, có tổng cộng 15 máy bay bị tiêu diệt hoặc hư hại, bao gồm 11 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom (gồm Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24 và MiG-31), 3 trực thăng (Mi-28, Mi-26, Mi-8), 1 máy bay vận tải (An-26).

Ngoài ra, các kho đạn dược và cơ sở nhiên liệu cũng bị phá hủy. Tổng giá trị khí tài và hạ tầng bị thiệt hại ước tính vượt 1 tỉ USD.

SBU nhấn mạnh nhờ các cuộc tấn công, cường độ không kích của Nga tại nhiều nơi giảm rõ rệt.

Su-34 là máy bay tiêm kích-ném bom siêu âm hai động cơ, hai chỗ ngồi. Máy bay được thiết kế cho các cuộc tấn công chính xác tầm xa nhằm vào các mục tiêu trên đất liền và trên biển.

Đây là một trong những dòng máy bay chủ lực được Nga sử dụng để ném bom dẫn đường và phóng tên lửa vào các vị trí quân sự cũng như hạ tầng của Ukraine, kể cả các cuộc tấn công từ khoảng cách xa để tránh tầm phòng không.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 28-1: Nga có dự định đặc biệt với Mariupol?

Điểm nóng xung đột ngày 28-1: Nga có dự định đặc biệt với Mariupol?

(NLĐO) - Nguồn tin du kích thân Ukraine cho biết Nga chuẩn bị giao Mariupol cho lực lượng Akhmat của Chechnya nhằm củng cố sự ủng hộ và kiểm soát nguồn lực.

Châu Âu siết “hạm đội bóng tối”, 14 nước đồng loạt ra tay

(NLĐO) - 14 nước giáp biển Baltic và biển Bắc, cùng Iceland, tuyên bố sẽ tích cực ngăn chặn tàu chở dầu vi phạm lệnh trừng phạt hoặc quy tắc hàng hải quốc tế.

Điểm nóng xung đột ngày 27-1: Ukraine chưa thể "mừng" về lời hứa đảm bảo an ninh?

(NLĐO) - Chính phủ Ukraine sẵn sàng gửi văn kiện đảm bảo an ninh tới quốc hội và Mỹ, song chuyên gia lo lắng về những mơ hồ xoay quanh thỏa thuận.

Nga - Ukraine tấn công bằng tên lửa không kích Su-34
