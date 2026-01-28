HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Châu Âu siết “hạm đội bóng tối”, 14 nước đồng loạt ra tay

Phương Linh

(NLĐO) - 14 nước giáp biển Baltic và biển Bắc, cùng Iceland, tuyên bố sẽ tích cực ngăn chặn tàu chở dầu vi phạm lệnh trừng phạt hoặc quy tắc hàng hải quốc tế.

Thỏa thuận được ký kết bởi 14 nước châu Âu gồm Bỉ, Vương quốc Anh, Đức, Đan Mạch, Latvia, Lithuania, Iceland, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Phần Lan, Pháp, Thụy Điển và Estonia.

Theo tuyên bố chung do Bộ Giao thông Vận tải Anh công bố, tàu thuyền chỉ được phép hoạt động dưới cờ một quốc gia duy nhất, đồng thời phải mang theo các giấy tờ hợp lệ chứng minh an toàn và có bảo hiểm đầy đủ.

Những tàu chở dầu không đáp ứng các tiêu chuẩn này, trong đó có phương tiện mang nhiều quốc tịch, sẽ bị coi là “tàu không quốc tịch”. Trong trường hợp này, các quốc gia ven biển có quyền can thiệp. 

Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển, tàu hải quân có thể dừng và kiểm tra những tàu không có quốc tịch rõ ràng trên vùng biển quốc tế.

Châu Âu mạnh tay với “hạm đội bóng tối” - Ảnh 1.

Hải quân Pháp ngày 22-1 chặn bắt tàu chở dầu Grinch trên biển Địa Trung Hải, nghi xuất phát từ Nga. Ảnh: AP

14 quốc gia này cũng yêu cầu tàu thuyền tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế, trong đó tất cả tàu luôn bật hệ thống định vị. Họ cáo buộc Nga làm suy yếu an ninh hàng hải bằng cách gây nhiễu hệ thống định vị vệ tinh và ra lệnh cho “hạm đội bóng tối” tắt thiết bị phát tín hiệu định vị.

Mỹ và châu Âu cáo buộc Nga thành lập “hạm đội bóng tối” sau xung đột với Ukraine năm 2022 nhằm né tránh lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt. 

Những con tàu này, theo cáo buộc của phương Tây, thường che giấu chủ sở hữu thực sự và hành trình, treo cờ giả hoặc nhiều cờ cùng lúc và tắt hệ thống theo dõi để "biến mất" trên biển. Nhiều tàu đã cũ và được quản lý lỏng lẻo.

Mỹ và EU đã siết chặt thực thi pháp luật, tịch thu, khám xét tàu chở dầu và mở rộng các biện pháp trừng phạt. Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào một số tàu bằng máy bay không người lái.

Tuần trước, Hải quân Pháp chặn tàu chở dầu Grinch trên vùng biển quốc tế. Paris cho rằng Grinch treo cờ giả nhưng di chuyển từ Nga, do đó đã áp giải về cảng Fos-sur-Mer để phục vụ điều tra.

Tuy nhiên, suốt nhiều năm, Điện Kremlin phủ nhận việc dùng "hạm đội bóng tối" vận chuyển các sản phẩm năng lượng.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 28-1: Nga có dự định đặc biệt với Mariupol?

Điểm nóng xung đột ngày 28-1: Nga có dự định đặc biệt với Mariupol?

(NLĐO) - Nguồn tin du kích thân Ukraine cho biết Nga chuẩn bị giao Mariupol cho lực lượng Akhmat của Chechnya nhằm củng cố sự ủng hộ và kiểm soát nguồn lực.

Tổng thư ký NATO tuyên bố "sự thật đắng lòng" về Mỹ

(NLĐO) - NATO sẽ tăng cường trách nhiệm tập thể trong việc bảo vệ Bắc Cực giữa lúc các cuộc thảo luận giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland tiếp tục được duy trì.

Ukraine tuyên bố bắt 2 "gián điệp" Nga và xác nhận 2 vụ việc quan trọng

(NLĐO) - Ukraine tuyên bố bắt 2 "gián điệp" Nga do thám vụ tên lửa tập kích tại Lviv và xác nhận tấn công kho dầu Tamanneftegaz và loạt trạm radar tại Crimea.

lệnh trừng phạt Châu Âu Vương Quốc Anh hạm đội bóng tối
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo