Ukraine nâng cấp đòn "trừng phạt tầm xa", lực lượng không người lái đồng loạt tấn công

Theo thông tin từ trang Ukrinform, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu như trên vào tối 20-6.

Tổng thống Zelensky gửi lời cảm ơn đến Lực lượng Hoạt động Đặc biệt vì cuộc tấn công hiệu quả vào một cơ sở lọc dầu ở vùng Tyumen (Nga), cách biên giới hơn 2.000 km. Ông cho biết nhiệm vụ này được thực hiện bằng loại máy bay không người lái FP mới, nâng cấp, có khả năng đạt tầm bắn lên tới 3.000 km.

Tổng thống Zelensky đã gửi lời cảm ơn đến công ty quốc phòng Ukraine Fire Point. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh đây là đòn đáp trả hoàn toàn chính đáng trước các cuộc tấn công của Nga và kế hoạch này vẫn đang tiếp diễn.

Ông Zelensky cho biết thêm Ukraine cũng đang tiếp tục các cuộc tấn công tầm trung vào các mục tiêu quân sự tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, gây ảnh hưởng thực sự đến hậu cần của Nga.

Cuối cùng, ông kêu gọi quốc tế tăng cường trừng phạt kinh tế, đồng thời khẳng định Ukraine sẽ tự thực hiện các biện pháp "trừng phạt tầm xa" này.

Bản đồ hiển thị vị trí của bốn trạm nén khí tại Crimea, các mục tiêu này bị tấn công trong đợt tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine vào ngày 20-6. Ảnh: SBS

Để tiếp tục làm tê liệt mạng lưới hậu cần của đối phương, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (SBS) mới đây đã tiến hành một loạt cuộc tập kích lớn bằng máy bay không người lái (UAV) trong đêm.

Các mũi tấn công nhắm thẳng vào hạ tầng khí đốt ở bán đảo Crimea và các tài sản hậu cần quân sự của Nga trên khắp khu vực miền Nam và miền Đông Ukraine.

Theo các tuyên bố ngày 20-6 của Thiếu tá Robert "Madyar" Brovdi - chỉ huySBS - các đơn vị UAV Ukraine đã đánh trúng 4 trạm nén khí gần Zhuravlivka, Aromatne, Kliuchi và Lokhivka tại Crimea.

Các đợt tập kích cũng đánh trúng cầu đường bộ bắc qua eo biển Henichesk thuộc vùng Kherson (Ukraine) hiện do Nga kiểm soát.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết cây cầu này vốn được lực lượng Nga sử dụng để vận chuyển binh sĩ, thiết bị và nhu yếu phẩm giữa bán đảo Crimea với các cánh quân đang hoạt động ở miền Nam Ukraine.

Nhiều mục tiêu khác bị đánh trúng gồm một tàu kéo tại cảng Skadovsk, các xe bồn chở nhiên liệu ở vùng Donetsk và Kherson, một xe kéo quân sự hạng nặng BAZ-6403, hai xe bọc thép tại vùng Luhansk, cùng hàng loạt phương tiện hậu cần khác đang hoạt động trên khắp Crimea, Kherson, Donetsk và Luhansk.

Theo SBS, các toán điều khiển từ nhiều đơn vị UAV của Ukraine đã tham gia chiến dịch này, bao gồm Lữ đoàn Hệ thống không người lái tấn công biệt lập số 414, Trung tâm Hệ thống Không người lái Độc lập số 1, Lữ đoàn độc lập số 427 "Rarog" và Lữ đoàn Hệ thống Không người lái độc lập số 20 K-2.

Trước đó, một đợt tập kích UAV cũng đã nhắm vào hàng loạt hạ tầng năng lượng tại Crimea, bao gồm nhà máy nhiệt điện Tavriiska gần TP Simferopol, một kho nhiên liệu và khí hóa lỏng, cùng một trạm phân phối khí đốt. Dữ liệu vệ tinh NASA FIRMS sau đó ghi nhận nhiều đám cháy và những bất thường về nhiệt tại các cơ sở này.