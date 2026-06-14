Ukraine tập kích quy mô lớn, siết chặt gọng kìm hậu cần Nga

Thông tin trên do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đưa ra. Cuộc tấn công trong đêm 13-6 không chỉ phá hủy cơ sở hạ tầng nhiên liệu quan trọng mà còn vô hiệu hóa cả mạng lưới phòng không bảo vệ khu vực này.

Để thực hiện các mục tiêu chiến lược do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề ra, các thành viên thuộc Trung tâm Tác chiến Đặc biệt "Alpha" của SBU, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO) và Tổng cục Tình báo (HUR) cùng phối hợp phát động một cuộc tập kích chớp nhoáng bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở "Tamanneftegas".

Nằm trên bán đảo Taman thuộc vùng Krasnodar, cơ sở này được đánh giá là khu phức hợp chuyển tải dầu khí lớn nhất toàn miền Nam nước Nga.

Mặc dù Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev ban đầu tuyên bố hệ thống phòng thủ đã chặn đứng mối đe dọa và lửa chỉ cháy do "mảnh vỡ UAV rơi xuống", song báo cáo chính thức từ SBU lại đưa ra một bức tranh hoàn toàn khác về mức độ tàn phá đối với cơ sở này.

Ảnh chụp màn hình từ video do Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (SBS) công bố, cho thấy nhà máy hóa chất Crimea Titan ở TP Armyansk thuộc Crimea bị tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 13-6. Ảnh: SBS

Các dòng UAV tự sát của Ukraine đã vượt qua hệ thống phòng thủ địa phương, đánh trúng và làm tê liệt các hạ tầng vận hành cốt lõi. Kết quả là 5 bể chứa dầu mỏ và khí hóa lỏng tại bãi chứa chính bốc cháy.

Đồng thời, UAV cũng đánh trúng hai cần bốc dỡ dầu – hệ thống cơ khí công nghệ cao dùng để bơm nhiên liệu từ đường ống trên đất liền lên các tàu chở dầu.

SBU khẳng định ngành dầu khí là nguồn tài trợ chính cho cuộc xung đột của Nga, do đó Ukraine sẽ tiếp tục triệt hạ nguồn lực này.

Không dừng lại ở việc phá hoại kinh tế, chiến dịch còn chuyển sang áp chế phòng không.

Bằng cách chủ động tấn công và vô hiệu hóa các mục tiêu phòng không kể trên, Ukraine đã tạo điều kiện cho các đợt UAV tiếp theo tràn vào oanh tạc. Kết quả là các đám cháy thứ cấp tiếp tục bùng phát, thiêu rụi bãi đậu xe vận tải hạng nặng và các nhà kho liền kề của Tamanneftegas.

Tờ Kyiv Post cho rằng sự sụp đổ tại cảng Temryuk và tổ hợp Tamanneftegas là một chiến thắng chiến thuật lớn của Ukraine trong chiến dịch cô lập hậu cần đối với Crimea và miền Nam nước Nga.

Do quân đội Nga phụ thuộc vào cảng này để tiếp tế xăng dầu, hóa chất, ngũ cốc và kim loại cho mặt trận Zaporizhzhia và Kherson, việc cảng bị tê liệt đã tạo ra một "nút thắt cổ chai" nghiêm trọng cho tuyến vận tải hàng hải của nước này.

Song song với trận tập kích trên, cũng trong đêm 13-6, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (SBS) đã tấn công nhà máy hóa chất "Crimea Titan" tại TP Armyansk thuộc bán đảo Crimea.

Đây được xem là cơ sở sản xuất titan lớn nhất Đông Âu, chuyên cung cấp titan dioxide để làm lớp phủ ngụy trang cho khí tài quân sự và axit sunfuric để chế tạo thuốc súng, chất nổ cũng như nhiên liệu tên lửa cho Moscow.

Phía Ukraine tuyên bố nhà máy bốc cháy và phải ngừng sản xuất hoàn toàn.

Ngược lại, chính quyền do Nga bổ nhiệm tại địa phương phủ nhận việc bị tấn công, gọi đây là một "tai nạn" công nghiệp nhưng cũng thông báo hạn chế cấp nước sinh hoạt tại khu vực ngay sau sự cố.

Chuỗi tập kích dồn dập trên nằm trong chiến dịch quy mô lớn của Ukraine nhắm vào các cơ sở hậu cần và công nghiệp quốc phòng của Nga. Trước đó không lâu, Kiev thông báo đã phóng tên lửa trúng một nhà máy quốc phòng chuyên sản xuất linh kiện UAV và tên lửa tại Cheboksary, nằm sâu trong lãnh thổ Nga.



