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Quốc tế

Ukraine hé lộ kế hoạch đổ bộ Crimea sau chuỗi tập kích nhiều cây cầu

Huệ Bình

(NLĐO) – Nga đang chuẩn bị các phương án đối phó, tăng cường phòng thủ trước khả năng lực lượng Ukraine đổ bộ vào Crimea.

Thông tin trên được người phát ngôn của Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchuk, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ The Kyiv Independent.

Ông Pletenchuk lưu ý: "Đối phương coi đây là một mối đe dọa thực sự. Người Nga đang củng cố các khu vực dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công đổ bộ ở Crimea, bởi họ hiểu rằng kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra".

Ông cũng giải thích thêm rằng các hoạt động đổ bộ luôn cực kỳ phức tạp và thường chỉ được triển khai như một phần của một chiến dịch tấn công quy mô lớn hơn.

"Nếu cần thiết, chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện bất kỳ chiến dịch nào để giành lại bán đảo Crimea của Ukraine" - ông nhấn mạnh, đồng thời nói thêm nhiệm vụ đổ bộ thuộc về lực lượng thủy quân lục chiến của Hải quân Ukraine.

Ukraine hé lộ kế hoạch đổ bộ Crimea sau chuỗi tập kích nhiều cây cầu - Ảnh 1.

Người phát ngôn của Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchuk. Ảnh: facebook /Taclbery

Người phát ngôn Lực lượng Hải quân Ukraine so sánh cuộc đổ bộ tiềm tàng vào bán đảo Crimea như chiến dịch đổ bộ lên bãi biển Omaha (trong Thế chiến 2).

Lý do là bởi các lực lượng Ukraine sẽ phải vượt qua bờ biển được phòng thủ và gài mìn, các ổ súng máy và hầm trú ẩn cũng như tầm bắn của không quân đối phương.

Những cuộc tấn công vào các cây cầu ở Crimea

Vào ngày 7-6, cầu Chongar lần đầu tiên bị tập kích. Sau vụ tấn công, giao thông trên cầu chỉ được khôi phục một phần và phải phân luồng di chuyển luân phiên.

Đến ngày 9-6, địa điểm này tiếp tục bị máy bay không người lái (UAV) oanh tạc, khiến mọi tuyến giao thông kết nối bị tê liệt hoàn toàn. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương buộc phải khuyến cáo người dân chuyển sang các lộ trình thay thế, vòng qua Armyansk và Perekop.

Trung tâm chống tin giả thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine khẳng định một loạt các cuộc tấn công bằng UAV đã dẫn đến việc vô hiệu hóa hoàn toàn cầu Chongar.

Chưa dừng lại ở đó, vào sáng 10-6, cây cầu nối giữa Henichesk và bán đảo Arabat thuộc vùng Kherson cũng bị phong tỏa. Đây là tuyến giao thông huyết mạch thứ hai bị chính quyền sở tại hạn chế lưu thông chỉ vài ngày sau các vụ tập kích vào cầu Chongar.

Đến đêm 11-6, nhiều vụ nổ lớn tiếp tục được ghi nhận tại bán đảo Crimea. Các kênh Telegram địa phương đưa tin về các vụ hỏa hoạn tại Simferopol và Sevastopol, đồng thời cho biết các cây cầu dẫn tới Crimea có khả năng bị hư hại.

Vào ngày 13-6, phía Nga lại tiếp tục báo cáo về các cuộc tấn công nhắm vào các cây cầu tới Crimea. Theo ông Vladimir Saldo - người đứng đầu chính quyền do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Kherson, các máy bay không người lái đã tấn công cây cầu nối giữa Henichesk và bán đảo Arabat.

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Ukraine đổ bộ Nga - Crimea tập kích
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