Quốc tế

UAV Ukraine vô hiệu hóa tàu Nga 60 triệu USD, Nga tung loạt không kích

Huệ Bình

(NLĐO) – Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công và làm hư hại một tàu đặc biệt của Nga đang tuần tra trên biển Đen.

Cụ thể, Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) thông báo vào ngày 10-9, một máy bay không người lái (UAV) đã tấn công và gây hư hại cho một tàu đa chức năng của Hạm đội biển Đen của Nga ngoài khơi Novorossiysk.

Theo HUR, con tàu bị nhắm mục tiêu là tàu thuộc Dự án MPSV07, được cho là đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tuần tra vịnh Novorossiysk, nơi Hạm đội Biển Đen của Nga đang đóng quân.

HUR công bố đoạn phim đen trắng cho thấy một UAV do Ukraine sản xuất đã đánh trúng đài chỉ huy của con tàu. Cơ quan tình báo Ukraine tuyên bố cuộc tấn công đã phá hủy các hệ thống tình báo điện tử của con tàu, khiến con tàu bị vô hiệu hóa và phải đi sửa chữa với chi phí lớn.

UAV Ukraine vô hiệu hóa tàu Nga 60 triệu USD, Nga tung loạt không kích- Ảnh 1.

Hình ảnh do HUR công bố cho thấy UAV Ukraine tấn công một tàu thuộc Dự án MPSV07 của Nga ở vịnh Novorossiysk vào ngày 10-9. Ảnh: HUR/Telegram

HUR cũng cho biết con tàu có giá ước tính 60 triệu USD và được đưa vào sử dụng từ năm 2015. Trong khi cơ quan tình báo Ukraine nói rằng Nga có 4 tàu loại này, một số nguồn tin lại cho biết có 5 tàu đang hoạt động và Nga đang đóng chiếc thứ 6.

Một trong số đó là Spasatel Demidov, được bàn giao vào năm 2015 và đăng ký tại cảng Novorossiysk. Theo các dịch vụ theo dõi hàng hải, vị trí cuối cùng của tàu này được ghi nhận 77 ngày trước đó, ở phía Bắc bán đảo Kola của Nga trên biển Barents.

Người phát ngôn của HUR nói với tờ The Kyiv Independent rằng tên của con tàu bị tấn công đang được xác định.

Con tàu thuộc Dự án MPSV07 được trang bị hệ thống lặn, phương tiện điều khiển từ xa, thiết bị định vị thủy âm quét sườn và thiết bị tình báo điện tử, có công suất 4 megawatt và có thể dùng để kiểm tra đáy biển.

Trong những tuần vừa qua, lực lượng đặc nhiệm của HUR đã tăng cường các cuộc tấn công vào các tài sản quân sự của Nga ở khu vực biển Đen, bao gồm cả bán đảo Crimea. Gần đây nhất, hai trạm radar thuộc hệ thống phòng không của Nga ở Crimea đã bị tấn công vào ngày 9-9.

Ukraine tuyên bố đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa 1/3 Hạm đội biển Đen của Nga, bao gồm cả tàu đổ bộ Caesar Kunikov, tàu tuần tra Sergei Kotov, tàu hộ vệ tên lửa Ivanovets và nhiều tàu đổ bộ cao tốc khác.

Trong khi đó, trang Avia Pro đưa tin Nga tấn công các mục tiêu ở Sumy, Chernihiv và Kharkiv của Ukraine. Vào đêm 10-9 và rạng sáng 11-9, cường độ các cuộc tấn công bằng UAV của Nga đã giảm đáng kể so với đêm trước.

Các cuộc tấn công chủ yếu được ghi nhận dọc theo biên giới Ukraine và ở các khu vực giáp tiền tuyến.

Một loạt cuộc tấn công bằng UAV Geranium của Nga nhắm vào Chernihiv và vùng Chernihiv. Mục tiêu là các nhà kho của các lữ đoàn phòng thủ của Ukraine.

Tại tỉnh Sumy, 2 máy bay Geranium và bom hàng không FAB nhắm vào một điểm tập kết của quân đội Ukraine, làm gián đoạn kế hoạch chuyển quân.

Nga đã dùng cả máy bay không người lái Geranium và FPV để tấn công các điểm tập kết quân sự của Ukraine tại Izyum, Kharkiv, cũng như tuyến đường đến khu đô thị Sloviansk-Kramatorsk.

