HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ukraine tuyên bố hạ tàu ngầm Nga ở biển Đen, Nga bác bỏ

Hải Hưng

(NLĐO) - Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố vừa tấn công, gây tổn thất nghiêm trọng và vô hiệu hóa một tàu ngầm Nga ở cảng Novorossiysk trên biển Đen

CNN dẫn tuyên bố từ SBU khẳng định cơ quan này đã sử dụng phương tiện lặn không người lái dưới nước có tên "Sub Sea Baby" để tấn công tàu ngầm Nga. Đây là cuộc tấn công đầu tiên thuộc dạng này do phía Ukraine thực hiện.

Video do SBU công bố cho thấy một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực cảng Novorossiysk. "Do vụ nổ, tàu ngầm Nga bị thiệt hại nghiêm trọng và không thể tiếp tục hoạt động"- SBU quả quyết. 

Theo cơ quan này, tàu ngầm bị tấn công thuộc lớp Kilo, có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr và mỗi lần phóng tối đa 4 quả. Tàu ngầm Nga bị tấn công có biệt danh "Hố đen" do lớp vỏ có khả năng hấp thụ âm thanh, khiến nó khó bị phát hiện bằng sóng siêu âm.

SBU ước tính mỗi tàu ngầm lớp này trị giá khoảng 400 triệu USD. Do các lệnh trừng phạt quốc tế cản trở Nga tiếp cận linh kiện công nghệ, chi phí để đóng mới một tàu tương tự có thể lên tới 500 triệu USD.

Ukraine tuyên bố “hạ sát” tàu ngầm Nga ở biển Đen - Ảnh 1.

Hình ảnh do SBU công bố cho thấy một vụ nổ lớn ở cảng Novorossiysk của Nga. Ảnh: SBU

SBU nhấn mạnh con tàu buộc phải neo đậu tại cảng Novorossiysk do những thành công trước đó của Ukraine trong các chiến dịch sử dụng xuồng tự sát không người lái. 

Các cuộc tấn công này buộc Moscow phải di dời nhiều tàu chiến và tàu ngầm khỏi vịnh Sevastopol ở bán đảo Crimea.

Về phía Nga, tuy thừa nhận vụ tấn công do Ukraine thực hiện nhưng họ khẳng định chiến dịch của đối phương đã thất bại và không có tàu chiến hoặc tàu ngầm nào bị hư hại.

"Âm mưu phá hoại của đối phương bằng cách dùng phương tiện không người lái dưới nước đã thất bại" -TASS dẫn lời ông Alexei Rulev, người đứng đầu bộ phận báo chí của Hạm đội biển Đen Nga. 

Ông Rulev cũng bác bỏ các thông tin từ phía Ukraine cho rằng có tàu ngầm Nga bị phá hủy tại căn cứ hải quân Novorossiysk. 

Vụ tấn công được thực hiện ngày 15-12 (giờ địa phương) trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Thông tin được công bố ngay sau khi kết thúc ngày đàm phán thứ 2 giữa các phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Berlin – Đức.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin ngày 15-12, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev phải "hoàn toàn chắc chắn" về cách các đồng minh sẽ bảo đảm an ninh cho Ukraine trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga.

Đứng cạnh Thủ tướng Đức Friedrich Merz, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh bất kỳ bảo đảm an ninh nào cũng phải bao gồm cơ chế giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn.

Tin liên quan

Ukraine phát tín hiệu "thỏa hiệp" lớn trong đàm phán hòa bình

Ukraine phát tín hiệu "thỏa hiệp" lớn trong đàm phán hòa bình

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ám chỉ có thể từ bỏ đề nghị gia nhập NATO, ưu tiên các bảo đảm an ninh trong đàm phán hòa bình.

Mỹ đổi chiến thuật, “buông tay” cho Ukraine tấn công “hạm đội bóng tối” Nga?

(NLĐO) – Theo tạp chí The Atlantic, Mỹ không phản đối Ukraine tấn công vào “hạm đội bóng tối” và nhà máy lọc dầu của Nga, thậm chí còn cung cấp tin tình báo.

Nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình ở Ukraine

Liên minh châu Âu vừa trao cho Ukraine một danh sách các cải cách cần thực hiện để có thể gia nhập khối này

Ukraine biển Đen đàm phán hoà bình tàu ngầm Nga Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo