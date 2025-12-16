Ukraine tuyên bố hạ tàu ngầm Nga ở biển Đen, Nga bác bỏ

CNN dẫn tuyên bố từ SBU khẳng định cơ quan này đã sử dụng phương tiện lặn không người lái dưới nước có tên "Sub Sea Baby" để tấn công tàu ngầm Nga. Đây là cuộc tấn công đầu tiên thuộc dạng này do phía Ukraine thực hiện.

Video do SBU công bố cho thấy một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực cảng Novorossiysk. "Do vụ nổ, tàu ngầm Nga bị thiệt hại nghiêm trọng và không thể tiếp tục hoạt động"- SBU quả quyết.

Theo cơ quan này, tàu ngầm bị tấn công thuộc lớp Kilo, có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr và mỗi lần phóng tối đa 4 quả. Tàu ngầm Nga bị tấn công có biệt danh "Hố đen" do lớp vỏ có khả năng hấp thụ âm thanh, khiến nó khó bị phát hiện bằng sóng siêu âm.

SBU ước tính mỗi tàu ngầm lớp này trị giá khoảng 400 triệu USD. Do các lệnh trừng phạt quốc tế cản trở Nga tiếp cận linh kiện công nghệ, chi phí để đóng mới một tàu tương tự có thể lên tới 500 triệu USD.

Hình ảnh do SBU công bố cho thấy một vụ nổ lớn ở cảng Novorossiysk của Nga. Ảnh: SBU

SBU nhấn mạnh con tàu buộc phải neo đậu tại cảng Novorossiysk do những thành công trước đó của Ukraine trong các chiến dịch sử dụng xuồng tự sát không người lái.

Các cuộc tấn công này buộc Moscow phải di dời nhiều tàu chiến và tàu ngầm khỏi vịnh Sevastopol ở bán đảo Crimea.

Về phía Nga, tuy thừa nhận vụ tấn công do Ukraine thực hiện nhưng họ khẳng định chiến dịch của đối phương đã thất bại và không có tàu chiến hoặc tàu ngầm nào bị hư hại.

"Âm mưu phá hoại của đối phương bằng cách dùng phương tiện không người lái dưới nước đã thất bại" -TASS dẫn lời ông Alexei Rulev, người đứng đầu bộ phận báo chí của Hạm đội biển Đen Nga.

Ông Rulev cũng bác bỏ các thông tin từ phía Ukraine cho rằng có tàu ngầm Nga bị phá hủy tại căn cứ hải quân Novorossiysk.

Vụ tấn công được thực hiện ngày 15-12 (giờ địa phương) trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Thông tin được công bố ngay sau khi kết thúc ngày đàm phán thứ 2 giữa các phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Berlin – Đức.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin ngày 15-12, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev phải "hoàn toàn chắc chắn" về cách các đồng minh sẽ bảo đảm an ninh cho Ukraine trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga.

Đứng cạnh Thủ tướng Đức Friedrich Merz, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh bất kỳ bảo đảm an ninh nào cũng phải bao gồm cơ chế giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn.