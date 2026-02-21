HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ukraine tuyên bố phá hủy 75 triệu USD khí tài của Nga

Phương Linh

(NLĐO) - Ukraine gần đây tuyên bố đã phá hủy 3 hệ thống phòng không Tor-M1 của Nga, với tổng thiệt hại khoảng 75 triệu USD.

“Cả ba hệ thống Tor-M1 đều nằm trong khu vực Zaporizhzhia. Chiến dịch được thực hiện cùng lúc bởi các phi đội thuộc Trung tâm Độc lập số 1 của Lực lượng Hệ thống Không người lái” - ông Robert “Madyar” Brovdi, người đứng đầu Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF), chia sẻ một video dài hơn 90 giây trên Telegram.

Ông Brovdi nhấn mạnh việc xác định và phá hủy các thành phần của hệ thống phòng không tầm xa, tầm trung và tầm ngắn của đối phương vẫn là ưu tiên hàng đầu của USF.

Tor-M1 là hệ thống phòng không tầm ngắn có khả năng phát hiện và tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc với tầm bắn tối đa 12 km, với chi phí ước tính là 25 triệu USD mỗi đơn vị.

Ukraine tuyên bố phá hủy 75 triệu USD khí tài của Nga - Ảnh 1.

Video do Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine công bố.

Tor-M1 được cho là đã được sử dụng lần đầu tiên trong xung đột Nga - Georgia năm 2008, khi Georgia bắn hạ một máy bay ném bom Tu-22M của Nga. Theo một số nguồn tin, Nga từng triển khai Tor-M1 để bảo vệ các căn cứ quân sự ở Syria.

Tại Ukraine, Tor-M1 phần lớn loại khỏi biên chế vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên, sau khi giao tranh nổ ra ở vùng Donbas, quân đội Ukraine đưa một số hệ thống Tor-M1 trở lại hoạt động.

Trong một báo cáo khác từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, nước này đã tấn công nhiều vị trí của Nga, gồm các sở chỉ huy, kho chứa và khu vực tập trung quân. Đáng chú ý, một số chiến dịch diễn ra ở các vùng lãnh thổ đang do Nga kiểm soát thuộc khu vực Zaporizhzhia.

Báo cáo nêu rõ một sở chỉ huy máy bay không người lái ở khu vực Zlatopil, một kho chứa vật tư và phương tiện kỹ thuật ở làng Bohdanivka, và một căn cứ sửa chữa ở khu vực Rozivka đều bị tấn công. Lực lượng Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào khu vực tập trung quân của Nga gần Stepnohirsk.

Ngoài ra, hai kho vật tư và thiết bị kỹ thuật bị thiệt hại, một ở Lobanove (Crimea) và một ở Mozhnyakivka (vùng Luhansk).

Dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Ukraine giành lại tổng cộng 63 km2 lãnh thổ mà Nga kiểm soát vào tuần trước, chủ yếu ở vùng Zaporizhzhia.

Trong khi đó, Thủ tướng Viktor Orbán đe dọa sẽ chặn khoản vay 90 tỉ euro (105 tỉ USD) của châu Âu cho Ukraine cho đến khi việc vận chuyển dầu thông qua đường ống Druzhba từ Nga đến Hungary được nối lại.

“Ukraine đang tống tiền Hungary khi ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ, phối hợp với Brussels và phe đối lập Hungary nhằm làm gián đoạn nguồn cung ở Hungary và đẩy giá nhiên liệu lên cao trước cuộc bầu cử” - ông viết thêm.

Tương tự, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó khẳng định Ukraine đang "vi phạm các cam kết với Liên minh châu Âu" khi "ngăn chặn" đường ống dẫn dầu Nga.

Còn Ukraine cho biết đường ống dẫn dầu Druzhba, chạy từ Nga qua lãnh thổ của Ukraine đến Slovakia và Hungary, bị đóng cửa do hư hại vì tên lửa Nga.

Tin liên quan

Đàm phán Nga – Ukraine kết thúc chóng vánh, Ukraine nói Mỹ "không công bằng"

Đàm phán Nga – Ukraine kết thúc chóng vánh, Ukraine nói Mỹ "không công bằng"

(NLĐO) - Cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tại Geneva - Thụy Sĩ đã kết thúc trong căng thẳng chỉ sau chưa đầy hai giờ hôm 18-2.

Tập trận chung với Nga, Iran âm thầm "bố trí UAV tấn công" đối phó Mỹ

(NLĐO) - Chuyên gia quốc phòng cho biết trong cuộc tập trận chung với Nga, Iran bí mật điều chuyển dàn UAV cùng nhiều khí tài quân sự vào vị trí chiến đấu.

Điểm nóng xung đột ngày 18-2: Tranh cãi quanh đường ống dẫn dầu Nga qua Ukraine

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Kinh tế Croatia cho biết nước này đã từ chối yêu cầu hỗ trợ vận chuyển dầu từ Nga sang Hungary và Slovakia sau sự cố ở Ukraine.

