Quốc tế

Tập trận chung với Nga, Iran âm thầm "bố trí UAV tấn công" đối phó Mỹ

Thu Hương

(NLĐO) - Chuyên gia quốc phòng cho biết trong cuộc tập trận chung với Nga, Iran bí mật điều chuyển dàn UAV cùng nhiều khí tài quân sự vào vị trí chiến đấu.

Kênh Fox News dẫn lời chuyên gia quốc phòng Cameron Chell thuộc công ty Draganfly của Canada cho biết Iran đã tận dụng cuộc tập trận chung với Nga tại eo biển Hormuz vào ngày 19-2 để tái bố trí các máy bay không người lái (UAV) tấn công và nhiều khí tài quân sự khác.

Ông Chell mô tả đây là một bước "leo thang có tính toán" nhằm đối phó với sự hiện diện của quân đội Mỹ tại khu vực này.

Iran bí mật dàn trận UAV tấn công dưới vỏ bọc tập trận chung với Nga - Ảnh 1.

Tàu hải quân Iran diễn tập chung với lực lượng Nga trên Ấn Độ Dương trong bức ảnh do quân đội Iran công bố ngày 19-2. Ảnh: AP

Vị chuyên gia này cho biết các cuộc tập trận của Nga - theo tuyên bố công khai là tập trận dọc bờ biển - đã tạo ra vỏ bọc để lực lượng Iran đưa UAV vào vị trí chiến đấu. 

Động thái của Tehran diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang gia tăng sức ép yêu cầu Iran đạt được thỏa thuận từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân sau các cuộc đàm phán gián tiếp tại Geneva - Thụy Sĩ. 

Trước đó, quân đội Mỹ đã tăng cường các hoạt động giám sát và răn đe tại khu vực. 

Vào ngày 19-2, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố hình ảnh tiêm kích F/A-18 Super Hornet hạ cánh xuống tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại biển Ả Rập. 

Đồng thời, các dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy UAV trinh sát MQ-4C Triton của Mỹ liên tục thực hiện các nhiệm vụ tình báo hàng hải ở độ cao hơn 15.000 m gần bờ biển Iran.

Iran bí mật dàn trận UAV tấn công dưới vỏ bọc tập trận chung với Nga - Ảnh 2.

Máy bay F/A-18 Super Hornet thuộc Phi đội Strike Fighter Squadron 14 hạ cánh xuống boong tàu USS Abraham Lincoln ở biển Ả Rập. Ảnh: X @CENTCOM

Theo ông Chell, sự hiện diện của các dòng UAV này vừa giúp cung cấp thông tin tình hình theo thời gian thực cho các chỉ huy hải quân, vừa đóng vai trò như một công cụ răn đe trực diện đối với các lực lượng Iran.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng triển khai UAV MQ-9 Reaper có khả năng tấn công chính xác, hoạt động ở độ cao từ 8.000-14.000 m, và ông Chell cho rằng "Iran không có đủ năng lực để bắn hạ chúng". 

