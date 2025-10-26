HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ukraine vô hiệu hóa S-300/400 đang trực chiến của Nga chỉ bằng 2 quả bom nhỏ?

Huệ Bình

(NLĐO) – Hệ thống phòng không tối tân S-300/400 của Nga bị vô hiệu hóa chỉ bằng 2 quả bom nhỏ thả từ UAV của Ukraine trong đêm.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố tiếp tục chiến dịch "phi quân sự hóa" các hệ thống phòng không của Nga. Theo đó, một đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào ban đêm đã làm hỏng một bệ phóng tên lửa phòng không tầm xa S-300 hoặc S-400 của Nga.

Vụ tấn công được SBU công bố qua video tổng hợp về các cuộc tấn công bằng UAVvào nhiều thiết bị của Nga. Đoạn video cho thấy cuộc tấn công diễn ra vào ban đêm nhưng SBU không tiết lộ chính xác vị trí hay thời điểm xảy ra.

Theo tờ Euromaidan Press, mục tiêu là một bệ phóng tên lửa phòng không S-300 hoặc S-400 đang trong trạng thái trực chiến. S-300 và S-400 là các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do Liên Xô phát triển và hiện đại hóa, dùng để đánh chặn máy bay và tên lửa.

S-300/400 của Nga bị vô hiệu hóa khi đang trực chiến - Ảnh 1.

Hệ thống phóng tên lửa đất đối không tầm xa S-400 của Nga. Ảnh: RIA Novosti/Militarnyi

Chuyên trang quân sự Militarnyi cho biết một UAV ném bom của SBU đã được triển khai sau khi mục tiêu được phát hiện bằng máy bay trinh sát có camera nhiệt. UAV thả 2 quả bom nhỏ trúng vào bệ phóng, khiến nó bị vô hiệu hóa nhưng không kích nổ được các thùng chứa tên lửa nằm gần đó.

Trang Militarnyi nhận định cuộc tấn công này có khả năng chỉ gây hỏng hóc tạm thời chứ không phá hủy hoàn toàn bệ phóng. Hình ảnh trong đoạn video cũng không thể xác nhận hệ thống bị nhắm mục tiêu là S-300 hay S-400.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, khi cả hai bên đều bảo vệ hậu phương của mình bằng các hệ thống phòng không tiên tiến, khiến bên nào cũng khó giành ưu thế trên không ngay cả ở tiền tuyến.

Ukraine đang nỗ lực làm suy yếu hệ thống phòng không của Nga, đặc biệt là ở khu vực phía Nam. Mục tiêu là tạo ra các hành lang an toàn cho các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tầm xa, giúp tấn công hiệu quả hơn vào bán đảo Crimea và miền Nam nước Nga.

Ngoài ra, video của SBU còn cho thấy các cuộc tấn công bằng UAV FPV (góc nhìn thứ nhất) và UAV ném bom vào nhiều khí tài khác của Nga, bao gồm xe tăng, xe cơ giới và kho chứa.

Trong diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự "rất thất vọng" về việc thiếu tiến triển trong việc lập lại hòa bình giữa Nga và Ukraine sau hơn 3 năm xung đột, mặc dù trước đó ông từng cam kết sẽ chấm dứt xung đột chỉ trong một ngày.

Ông Donald Trump đã hủy cuộc gặp đã định với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Hungary, cho rằng đó sẽ "lãng phí thời gian". Ông so sánh việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine khó khăn hơn cả việc đạt được thỏa thuận giữa Azerbaijan và Armenia (mà ông khẳng định đã thành công).

Trong khi đó, đặc phái viên của Kremlin, Kirill Dmitriev, xác nhận Nga đang đối thoại với các thành viên trong đội ngũ của Tổng thống Donald Trump. Ông Dmitriev nhấn mạnh mọi giải pháp ngoại giao cho tình hình ở Ukraine đều phải tính đến lợi ích của Moscow.

Về lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ nhắm vào 2 tập đoàn dầu khí lớn của Nga (Rosneft và Lukoil), ông Dmitriev bác bỏ ảnh hưởng, cho rằng Nga vẫn có thể bán dầu với giá cao hơn do giá dầu thế giới tăng.

Điểm nóng xung đột ngày 26-10: Lệnh trừng phạt của Mỹ có làm khó được Nga?

Điểm nóng xung đột ngày 26-10: Lệnh trừng phạt của Mỹ có làm khó được Nga?

(NLĐO) - Washington áp trừng phạt lên hai tập đoàn dầu lớn nhất Nga, nhằm siết nguồn thu của Moscow, nhưng hiệu quả thực tế vẫn gây nhiều tranh luận.

Điểm nóng xung đột ngày 24-10: Lý do Ukraine “săn” 150 chiếc Gripen của Thụy Điển

(NLĐO) - Thụy Điển và Ukraine vừa công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm cung cấp tới 150 máy bay chiến đấu Gripen E cho Ukraine.

Mỹ ra đòn trừng phạt, Nga mất đối tác mua dầu hàng đầu?

(NLĐO) - Tập đoàn Reliance Industries - nhà nhập khẩu dầu Nga hàng đầu của Ấn Độ - thông báo sẽ tuân thủ lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.

    Thông báo