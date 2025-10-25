HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ ra đòn trừng phạt, Nga mất đối tác mua dầu hàng đầu?

Cao Lực

(NLĐO) - Tập đoàn Reliance Industries - nhà nhập khẩu dầu Nga hàng đầu của Ấn Độ - thông báo sẽ tuân thủ lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.

Reliance có thỏa thuận dài hạn mua gần 500.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ tập đoàn dầu khí Nga Rosneft.

Liên minh châu Âu (EU), Anh và Mỹ đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Lệnh trừng phạt mới của Mỹ ngày 23-10 nhắm vào hai nhà sản xuất dầu hàng đầu của Nga là Lukoil và Rosneft.

"Như thông lệ trong ngành, các hợp đồng cung ứng sẽ được điều chỉnh để phản ánh những thay đổi của thị trường và quy định. Reliance sẽ xử lý các điều kiện này, đồng thời duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp của mình" - người phát ngôn của Reliance cho biết, theo Business Standard ngày 24-10.

Tuy nhiên, thông báo của Reliance không đề cập trực tiếp đến hợp đồng với Rosneft.

Reliance được cho là có kế hoạch ngừng nhập dầu từ Rosneft. Nhà máy lọc dầu này cũng mua dầu Nga thông qua các bên trung gian.

Đối tác hàng đầu của Nga “quay xe” sau tuyên bố của Mỹ? - Ảnh 1.

Ảnh được cho là nhà máy lọc dầu Nga ở vùng Ryazan bị tấn công. Ảnh: X

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian không đạt tiến triển, Ukraine tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Theo giới chức địa phương Nga, các cuộc tấn công này đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trên diện rộng tại nhiều khu vực.

Trong một tuyên bố vào ngày 23-10, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng của họ đã tấn công Ryazan - nhà máy lọc dầu lớn thứ 4 của Nga.

Nguồn tin trong ngành tại Nga cho hay đơn vị CDU-4 của nhà máy đã bị buộc phải ngừng hoạt động khẩn cấp vào ngày 23-10, sau khi bị máy bay không người lái (UAV) Ukraine tấn công.

CDU-4 có công suất 4 triệu tấn/năm (khoảng 80.000 thùng/ngày), chiếm khoảng 25% tổng công suất của nhà máy.

Rosneft, chủ sở hữu nhà máy, chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Nguồn tin cho biết nhà máy vẫn đang hoạt động nhưng với công suất giảm.

Ukraine Nga Mỹ Donald Trump
