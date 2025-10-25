HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 25-10: Ông Donald Trump muốn Nga "chờ xem 6 tháng nữa"

Phương Linh

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng trước thái độ thờ ơ của người đồng cấp Vladimir Putin sau lệnh trừng phạt của Mỹ với 2 tập đoàn dầu mỏ Nga.

Phát biểu tại một buổi họp báo ngày 24-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cười khi được hỏi về phản ứng của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước thông tin Washington sẽ trừng phạt 2 tập đoàn dầu mỏ Rosneft và Lukoil.

Lệnh trừng phạt gồm đóng băng tất cả tài sản của hai tập đoàn tại Mỹ, đồng thời cấm tất cả công ty Mỹ giao dịch với hai doanh nghiệp này.

“Tôi mừng vì ông ấy cảm thấy như vậy, thật tốt. Tôi sẽ cho các bạn thấy chuyện gì sẽ xảy ra sau 6 tháng nữa. Cứ đợi xem mọi chuyện diễn ra như thế nào” - ông Donald Trump nói.

Trước đó, ông Putin đã gọi động thái mới của Washington là “hành động không thân thiện”, đồng thời khẳng định nền kinh tế Nga không bị ảnh hưởng gì.

Ông Trump chế giễu phản ứng của ông Putin - Ảnh 1.

Ông Putin và ông Trump tại Alaska (Mỹ) hồi tháng 8. Ảnh: AP

Sau thông tin về lệnh trừng phạt của Mỹ, 4 công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc - PetroChina, Sinopec, CNOOC và Zhenhua Oil - được cho là đã ngừng mua dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga. Trong khi đó, có nguồn tin tiết lộ các nhà máy lọc dầu Ấn Độ có khả năng cũng hạn chế nhập khẩu.

Ngoài ra, truyền thông Mỹ và Nga đưa tin Kirill Dmitriev - đặc phái viên của ông Putin - đã đến Mỹ hội đàm chính thức với phía Washington. CNN đưa tin ông Dmitriev sẽ gặp các quan chức chính quyền Trump để “tiếp tục thảo luận về mối quan hệ Mỹ - Nga”.

Gần đây, ông Dmitriev gây chú ý với đề xuất xây dựng đường hầm nối giữa Alaska của Mỹ và vùng Viễn Đông của Nga.

Ông Trump chế giễu phản ứng của ông Putin - Ảnh 2.

Vua Charles tiếp đón tổng thống Ukraine. Ảnh: Telegraph

Ông Trump chế giễu phản ứng của ông Putin - Ảnh 3.

Thủ tướng Anh đón tổng thống Ukraine bên ngoài phủ thủ tướng ở London. Ảnh: Telegraph

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang có chuyến thăm Anh. Trong cuộc gặp với Vua Charles III, ông được chào đón theo nghi thức hoàng gia và được mời duyệt đội cận vệ.

Chia sẻ những bức ảnh về chuyến thăm Lâu đài Windsor trên mạng xã hội X, tổng thống Ukraine cho biết: “Tôi vừa có cuộc gặp với Vua Charles III của Vương quốc Anh. Tôi biết ơn đức vua và toàn thể Vương quốc Anh vì sự ủng hộ kiên định với nhân dân chúng tôi, cũng như vì những thông điệp mạnh mẽ và theo đuổi hòa bình cho đất nước chúng tôi”.

Ông Zelensky cũng có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Anh Keir Starmer. Họp báo sau đó, ông Starmer đã kêu gọi châu Âu cung cấp cho Ukraine thêm tên lửa tầm xa. 

Ông Zelensky và ông Starmer dự kiến nhóm họp với Liên minh Thiện chí, trong đó các đồng minh của Kiev sẽ thảo luận về cách thức đảm bảo an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt thỏa thuận hòa bình.

Tin liên quan

Nhà máy lọc dầu lớn của Nga liên tiếp bị Ukraine tấn công

Nhà máy lọc dầu lớn của Nga liên tiếp bị Ukraine tấn công

(NLĐO) - Ukraine tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Tổng thống Putin cảnh báo cứng rắn sau lệnh trừng phạt của Mỹ

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế của nước ông.

Điểm nóng xung đột ngày 24-10: Lý do Ukraine “săn” 150 chiếc Gripen của Thụy Điển

(NLĐO) - Thụy Điển và Ukraine vừa công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm cung cấp tới 150 máy bay chiến đấu Gripen E cho Ukraine.

